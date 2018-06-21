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Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen
Индекс потребительского доверия в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 3 пункта - до 58 пунктов (по шкале от 0 до 200), таковы результатам исследования потребительского доверия The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.
"Потребители остаются осторожными в затратах, поскольку уровень их уверенности является самым низким в Европе. Однако даже в условиях потребительского пессимизма бизнес с оптимизмом смотрит в будущее, и эти улучшающиеся тенденции создают почву для развития" - цитируется в релизе Генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси, Вайос Диморагас.
Согласно документу, это первое ухудшение потребительских настроений за последний полтора года, так как с третьего квартала 2016 года наблюдался их непрерывный рост, что позволило индексу подняться с 50 до 61 пункта.
Nielsen уточняет, что индекс вычисляется по трем показателям: оценка потребителями перспектив на рынке труда и уровня финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев и готовность тратить деньги в данный момент.
Как отмечают исследователи, снижение индекса потребительского доверия в первом квартале 2018 года по сравнению с четвертым кварталом 2017 года объясняется снижением показателей уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги, тогда как по показателю оценки перспектив на рынке труда зафиксирован рост.
Согласно документу, абсолютное большинство украинцев продолжает считать, что страна находится в состоянии рецессии, при этом количество таковых незначительно возросло: 95% - первом квартале-2018 против 93% - в четвертом квартале-2018.
Количество потребителей, считающих, что страна не выйдет из кризиса в ближайшие 12 месяцев, повысилось до 77% в начале 2018 года с 66% кварталом ранее.
На первом и втором местах в списке беспокойств украинцев, по-прежнему, находятся страхи о росте тарифов на коммунальные услуги и война: 29% и 28% соответственно. В пятерке причин для переживания также снова здоровье, экономика и рост цен на продукты питания.
По данным исследования, 28% украинских потребителей не имеют свободных средств после покупки товаров первой необходимости. Те же, у кого есть свободные деньги, тратят их на новую одежду (31%), отпуск (27%), делают сбережения и отдыхают вне дома (по 21%).
Значение индекса выше 100 пунктов свидетельствует о преобладании в стране оптимистов, ниже 100 пунктов - пессимистов, а значение в 100 пунктов - о равновесии между оптимистичными и пессимистичными ожиданиями от будущего.
Nielsen входит в список S&P 500, проводит измерения более чем в 100 странах мира.
В Украине компания присутствует с 1995 года, к настоящему времени в ней работает более 500 чел.
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