Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление

Руслан Рудомський / Depo.ua

Второй месяц продолжается операция Объединенных сил, и за это время удалось многого достичь.

30 апреля стартовала операция Объединенных сил, и по состоянию на сегодня украинским военным есть чем похвастаться.

Мы уже писали, как на Светлодарской дуге бойцы ВСУ перенесли свои опорные пункты на два километра вперед и закрепились на новых позициях, попутно уничтожив несколько опорников врага и предав огню несколько единиц вражеской бронетехники.

Также писали о том, как на Горловском периметре бойцы ООС вообще освободили от террористов целый населенный пункт - село Пивденное (оно же Чигари), открыв тем самым себе еще один "коридор" в Горловку.

Однако с того времени украинская армия записала себе в актив и другие достижения, особенно на Бахмутской трассе и под Донецком.

Трасса "Бахмутка"

На Бахмутской трассе еще летом прошлого года ВСУ отбили у врага важные высоты в районе Желобка, создав себе удобный плацдарм для дальнейшего продвижения вперед. Однако после того ситуацию там поставили "на паузу" до наступления лучших времен.

И вот, судя по всему, эти времена начинают наступать - 20 июня поступило сообщение, что наша армия продвинулась на 2 км в районе Желобка и закрепилась на новых позициях в серой зоне, за которую еще год назад шли тяжелые бои.

Кроме этого силы ООС прошли вперед восточнее Желобка, который теперь оказался практически в окружении. И хоть само село еще не освобождено от оккупантов, уже становится понятным, что это лишь вопрос времени.

Стратегическую важность этого маленького (153 жителя до войны) села трудно переоценить - оно находится на самой Бахмутской трассе недалеко от поворота на Сентяновку (экс-Фрунзе), что дает возможность создать плацдарм для продвижения вглубь "ЛНР". Также, освободив Желобок и окраины, ВСУ возьмут под свой контроль значительный кусок этой трассы, которая сама по себе является кратчайшим путем к оккупированному Луганску.

Марьинка

Вообще, с момента переформатирования АТО на ООС, в районе Марьинки наши военные продвинулись сразу на нескольких участках.

В частности, 13 июня вблизи Марьинки подразделениями ООС под контроль был взят террикон с последующим возведением на нем нашего опорного пункта. Этот террикон является господствующей высотой, в результате чего тактическое расположение одной из наших механизированных бригад заметно улучшилось.

Соорудив на терриконе огневые точки, наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь.

Здесь стоит отметить, что Марьинка является одновременно и неудобным, и перспективным участком фронта. Причем, для обеих сторон. Неудобным в плане обороны, потому что плотная городская застройка сводит почти на нет преимущество в бронетехнике и артиллерии, что позволяет даже немногочисленной, но хорошо подготовленной ДРГ удачным рывком перевернуть все с ног на голову.

А перспективность данного направления заключается в его расположении: для ВСУ это неплохой плацдарм для вторжения в Донецк, а для боевиков "ДНР" - возможность отодвинуть украинские войска подальше от своей "столицы", а то и зайти им в тыл.

Докучаевск

30 мая в 93-й бригаде ВСУ рассказали о продвижении в районе Петровского на Донбассе, отмечая, что бойцы бригады заняли позиции южнее, в районе Николаевка - Докучаевск.

Украинские войска в этом районе еще раньше взяли очередную лесопосадку, заняв кусок серой зоны от Викторовки до Петровского.

С обнародованной 93-й бригадой карты линии противостояния видно, что серая зона перед этим опорным пунктом противника - уже в наших руках. А это может свидетельствовать о быстром продвижении на еще одном участке фронта.

Итак, как видим, подразделения ООС ведут целенаправленную работу как минимум по трем основным направлениям: Луганщина в районе "Бахмутки", Донецк и Докучаевск. При этом проведенные за последние почти два месяца работы носят откровенно подготовительный характер, что дает основания предположить развертывание еще более активных действий. Другое дело - когда именно они начнутся...