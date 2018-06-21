Финансовые новости
- |
- 21.06.18
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление
08:50 21.06.2018 |
Второй месяц продолжается операция Объединенных сил, и за это время удалось многого достичь.
30 апреля стартовала операция Объединенных сил, и по состоянию на сегодня украинским военным есть чем похвастаться.
Мы уже писали, как на Светлодарской дуге бойцы ВСУ перенесли свои опорные пункты на два километра вперед и закрепились на новых позициях, попутно уничтожив несколько опорников врага и предав огню несколько единиц вражеской бронетехники.
Также писали о том, как на Горловском периметре бойцы ООС вообще освободили от террористов целый населенный пункт - село Пивденное (оно же Чигари), открыв тем самым себе еще один "коридор" в Горловку.
Однако с того времени украинская армия записала себе в актив и другие достижения, особенно на Бахмутской трассе и под Донецком.
Трасса "Бахмутка"
На Бахмутской трассе еще летом прошлого года ВСУ отбили у врага важные высоты в районе Желобка, создав себе удобный плацдарм для дальнейшего продвижения вперед. Однако после того ситуацию там поставили "на паузу" до наступления лучших времен.
И вот, судя по всему, эти времена начинают наступать - 20 июня поступило сообщение, что наша армия продвинулась на 2 км в районе Желобка и закрепилась на новых позициях в серой зоне, за которую еще год назад шли тяжелые бои.
Кроме этого силы ООС прошли вперед восточнее Желобка, который теперь оказался практически в окружении. И хоть само село еще не освобождено от оккупантов, уже становится понятным, что это лишь вопрос времени.
Стратегическую важность этого маленького (153 жителя до войны) села трудно переоценить - оно находится на самой Бахмутской трассе недалеко от поворота на Сентяновку (экс-Фрунзе), что дает возможность создать плацдарм для продвижения вглубь "ЛНР". Также, освободив Желобок и окраины, ВСУ возьмут под свой контроль значительный кусок этой трассы, которая сама по себе является кратчайшим путем к оккупированному Луганску.
Марьинка
Вообще, с момента переформатирования АТО на ООС, в районе Марьинки наши военные продвинулись сразу на нескольких участках.
В частности, 13 июня вблизи Марьинки подразделениями ООС под контроль был взят террикон с последующим возведением на нем нашего опорного пункта. Этот террикон является господствующей высотой, в результате чего тактическое расположение одной из наших механизированных бригад заметно улучшилось.
Соорудив на терриконе огневые точки, наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь.
Здесь стоит отметить, что Марьинка является одновременно и неудобным, и перспективным участком фронта. Причем, для обеих сторон. Неудобным в плане обороны, потому что плотная городская застройка сводит почти на нет преимущество в бронетехнике и артиллерии, что позволяет даже немногочисленной, но хорошо подготовленной ДРГ удачным рывком перевернуть все с ног на голову.
А перспективность данного направления заключается в его расположении: для ВСУ это неплохой плацдарм для вторжения в Донецк, а для боевиков "ДНР" - возможность отодвинуть украинские войска подальше от своей "столицы", а то и зайти им в тыл.
Докучаевск
30 мая в 93-й бригаде ВСУ рассказали о продвижении в районе Петровского на Донбассе, отмечая, что бойцы бригады заняли позиции южнее, в районе Николаевка - Докучаевск.
Украинские войска в этом районе еще раньше взяли очередную лесопосадку, заняв кусок серой зоны от Викторовки до Петровского.
С обнародованной 93-й бригадой карты линии противостояния видно, что серая зона перед этим опорным пунктом противника - уже в наших руках. А это может свидетельствовать о быстром продвижении на еще одном участке фронта.
Итак, как видим, подразделения ООС ведут целенаправленную работу как минимум по трем основным направлениям: Луганщина в районе "Бахмутки", Донецк и Докучаевск. При этом проведенные за последние почти два месяца работы носят откровенно подготовительный характер, что дает основания предположить развертывание еще более активных действий. Другое дело - когда именно они начнутся...
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам покупать больше валюты
|Война на Донбассе: Где подразделения ООС пошли в наступление
|Неожиданные вечерние продажи экспортеров просадили курс доллара на межбанке 20 июня
|Кабмин одобрил кандидатуру генерала СБУ Куця на должность донецкого губернатора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.
|10 схем на таможне, которые хочет убить Гройсман
|КС признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020
|Дешево і прозоро: в Україні стартує «мала приватизація»
|Молчаливое наступление. Как ВСУ подползли на 2 км ближе к Луганску
|Почему затягивается пенсионная реформа
|Команда «Нафтогаза» приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа – Витренко
Это интересно
|Искусственный интеллект Google сможет предсказывать вероятность смерти пациента
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW