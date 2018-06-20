Финансовые новости
- |
- 20.06.18
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генерал Литвин в Армении: Почему Порошенко наступает на кадровые грабли
19:00 20.06.2018 |
Назначение генерала Петра Литвина послом в Армении лишь на первый взгляд выглядит как почетная ссылка. На самом деле, это является признаком короткой скамейки запасных у президента.
Петр Литвин (51 год) - младший из трех братьев Литвинов, самым известным из которых является Владимир Михайлович Литвин, ныне народный депутат, который имеет огромный послужной список, в котором и должность главы Администрации президента Леонида Кучмы, и спикерство в парламенте. А также значительное количество скандалов, самый громкий из них связан с "пленками Мельниченко", о которых сейчас уже и забыли, и делом убитого журналиста Георгия Гонгадзе.
Средний брат - Николай Литвин - генерал армии, бывший многолетний глава Государственной пограничной службы. На этой должности он был при всех пяти президентах Украины. Порошенко же в октябре 2014-го уволил Николая Литвина.
Самый молодой из братьев командовал 8-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ и с началом российской агрессии на Донбассе был назначен командующим сектора "Д". По рассказам свидетелей, 25 августа 2014 года в период тяжелых боев под Иловайском покинул поле боя, оставив свои войска.
"Командир батальона "Днепр" Юрий Береза готов был его за это расстрелять. Я считаю, что это позор для генерала, это клеймо на всю жизнь. Это предательство и по законам военного времени, думаю, он заслужил бы трибунал", - говорил в одном из интервью Геннадий Корбан. Который, в отличие от Литвина, успел за последние годы пережить и уголовное преследование, и побег в Израиль, и возвращение домой. Где отошел от активной политической жизни. Упомянутый Береза в сентябре 2014-го заявлял: "Виновен в трагедии под Иловайском - генерал-лейтенант Петр Литвин, который позорно бежал со своими подчиненными. Он предатель народа Украины".
Здесь уместно будет вспомнить, что дело по Иловайской трагедии расследуется, однако медленно и многие сомневается, что виновных все же когда-нибудь накажут. И нынешнее назначение скандального генерала послом участники будущих избирательных гонок будут истолковывать именно так.
Почему же Петра Литвина переквалифицировали в дипломата? Как писали СМИ, семью Литвинов с Порошенко связывают давние добрые отношения. Однако в парламенте старший из братьев не проявляет себя апологетом нынешней власти, он часто довольно критически выступает относительно отдельных ее действий. Он входил в депгруппу "Воля народа", которая регулярно голосует в унисон с коалицией, но в ноябре прошлого года покинул ее ряды. Сейчас Литвин-старший - внефракционный, впрочем с возвращением брата Петра из забвения вполне может измениться и его статус. Учитывая влияние Владимира Михайловича на Житомирщине, его помощь вполне может понадобиться во время предвыборной кампании. Учитывая это, назначение Литвина-младшего послом в Армении выглядит неплохим политическим гешефтом.
Другое дело, что на новой должности тезка президента выглядит, мягко говоря, не той фигурой, которая могла бы усилить украинские позиции в Ереване. Во-первых, у него нет дипломатического опыта. А Армения - не только страна, где мощное влияние России, но и возможность это влияние уменьшить. Там есть прозападные силы, они в оппозиции, и посол Украины вполне мог бы наладить с ними контакты. Конечно, если бы целью нашей власти было расширение своего интереса на Закавказье.
Во-вторых, в Украине проживает многочисленная армянская диаспора, ее представители есть во властных структурах, и это не только глава МВД Арсен Аваков. Поэтому логичным шагом выглядело бы приглашение на пост посла кого-то из украинских армян. Им бы было легче наладить мостик между Киевом и Ереваном. В том числе на уровне бизнеса.
В-третьих, военный, на самом деле, вполне способен быть хорошим дипломатом, если он - герой, личность, которая будет интересной для политических и военных кругов страны пребывания. В этом случае в Армению едет человек, которого у себя дома обвиняют в измене. Хотя ее и не доказали.
В общем, несколько последних назначений по президентской вертикали вызывают больше вопросов, чем ответов. Например, только что отставленного главу Донецкой области Павла Жебривского в качестве аудитора НАБУ. За это решение президента будут критиковать, ведь не секрет, что Жебривский входит в ближайшее президентское окружение. А это означает, что ему будут вменять заангажированность, даже если ее признаков не будет.
Собственно, одной из проблем Порошенко была и остается короткая кадровая скамейка. Поэтому людей приходится перемещать с должности на должность. А каждая должность - это не только новые возможности, но и накопление негатива. С одной стороны, проверенным кадрам больше доверия. А с другой - через информационные атаки на "своих ребят" легче бить по самому президенту. Собственно, ключевые конкуренты Порошенко обязательно используют его кадровые неурядицы в свою пользу.
Можно и не сомневаться, что та же Юлия Тимошенко не промолчит про Литвина. Другое дело, что она сама дала путь в политику очень многим сомнительным персонажам. Однако во время выборов оппозиция всегда надеется на короткую память избирателя, акцентируясь на ошибках действующей власти.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.
|НБУ установил «зеркальный» лимит для длинной и короткой валютной позиции на уровне 5%
|10 схем на таможне, которые хочет убить Гройсман
|КС признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Молчаливое наступление. Как ВСУ подползли на 2 км ближе к Луганску
|Почему затягивается пенсионная реформа
|Команда «Нафтогаза» приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа – Витренко
|США выходят из Совета ООН по правам человека
|Газовые закупки и сбросы гособлигаций крепко ударили по курсу доллара 19 июня
|Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о нацбезопасности в целом
Это интересно
|Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая
|Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
|Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор
|За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?
|ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
|Представлена новая «восьмерка» BMW
|Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет