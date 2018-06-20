Честный Дональд. Сможет ли Трамп доломать ООН до 2021 г.

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Поводом для выхода США из Совета по правам человека стала его оценка действий Израиля, но причины лежат гораздо глубже.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майклом Помпео официально объявили во вторник о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ). То, что с этим заявлением выступили сразу два представителя внешнеполитического ведомства США, притом самого высокого ранга, ясно говорит о желании Вашингтона придать этому шагу максимальную значимость.

Непосредственным поводом для выхода стала позиция СПЧ по последним событиям на границе Израиля и сектора Газа, обстановка на которой резко обострилась после того, как 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме. Впрочем, речь идет не о единичном решении СПЧ, вызвавшем недовольство США, и даже не о "неослабевающей, патологической кампании", проводимой СПЧ от имени ООН против Израиля, о чем упомянула Хейли. Причины выхода глубже и принципиальнее.

Хейли напомнила, что еще 17 месяцев назад, когда в Белом доме сменилась администрация, США указали на недостатки в деятельности СПЧ. Год назад, видя, что ситуация не меняется, Соединенные Штаты анонсировали возможность выхода из Совета по правам человека. Таким образом, прекращение членства в СПЧ является, по сути, констатацией отсутствия изменений в его работе. "Я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека, - заявила Хейли. - Мы пошли на него потому, что не можем оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека. Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать решения и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения права человека, с тем чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний." Майкл Помпео, между тем, назвал СПЧ ООН "огромным источником позора", а действия Совета - "проявлением бесстыдного акта лицемерия".

Несомненно, претензии США к СПЧ обоснованны и могут быть подтверждены многочисленными примерами. Но такое состояние Совета было предсказуемо с момента его создания. Напомню, что решение о создании СПЧ ООН вместо одноименной комиссии было принято в 2005 г., причем еще тогда США выступили резко против. Проблемы были зашиты в саму его структуру, поскольку в СПЧ на принципах ротации должно было входить 47 государств: шесть - из Восточной Европы, по 13 - из Азии и Африки, восемь - из Латинской Америки и только семь - из группы, объединяющей все западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль. При таком составе специфические перекосы в истолковании прав человека оказались неизбежны.

Более того, неминуемый кризис СПЧ стал лишь отражением общего кризиса ООН, к которому привело бездумное расширение этой организации в сочетании с равным правом голоса для всех ее членов. Как следствие, абсолютное большинство голосов 193 членов ООН находятся сегодня в руках режимов, крайне далеких от демократии и уважения к правам человека. Это "демократическое большинство" мировых антидемократических сил превратило ООН в инструмент сокрытия и забалтывания катастрофической ситуации с правами человека и демократией, сложившейся на большей части Земли.

Такая роль ООН в целом устраивала демократическую администрацию Барака Обамы, традиционно специализировавшуюся на продаже избирателям популистских иллюзий. Но республиканский подход столь же традиционно отличается большей конкретикой. Придя в Белый дом и трезво оценив роль ООН, Дональд Трамп резонно счел ее бесполезной структурой, а с учетом создания с помощью ООН прикрытия для разного рода примитивных режимов и финансовых затрат на ее содержание, существенная доля которых ложится на США, - структурой попросту вредоносной. Уместно напомнить, что США обеспечивают 22% из $5,4 млрд двухлетнего базового бюджета ООН и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет $7,3 млрд.

Рассмотрев ситуацию под таким углом, администрация Трампа год назад поставила вопрос о реформе ООН. К участию в ней приглашались страны, готовые подписать подготовленный Вашингтоном проект политической декларации с 10 пунктами в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Но такая реформа по самому ее смыслу означала бы резкое сокращение членов новой организации либо введения разных уровней членства.

По сути, это было бы уже не реформой, а ликвидацией старой ООН и учреждением новой либо, что вероятнее, сокращением финансирования ООН-1 со стороны США и группы западных стран и учреждением параллельной ей ООН-2 с высоким порогом требований к членам и высокими членскими взносами, обеспечивающими высокий уровень реального влияния. Если же выдерживать курс на создание организации, способной на деле содействовать демократическим реформам в мире, то членами ООН-2 могли бы стать в лучшем случае все страны из "западной" группы СПЧ и более никто. А с поправкой на реальную ситуацию - только часть стран из этой группы.

Но это означало бы игру ва-банк, сопряженную с большими рисками. За лидерство в ООН-1, которая при этом никуда не делась бы, со всем багажом наработанных за время ее существования международных договоров, немедленно начали бы соперничать "миллиардники" Китай и Индия, с большими шансами на победу Китая, который получил бы в свои руки инструмент, хотя и непригодный для защиты демократии и прав человека, но очень эффективный для лоббирования интересов Пекина. Ни один из мировых лидеров, кроме Трампа, не обладает зарядом авантюризма, достаточным для того, чтобы идти на столь большой риск.

Таким образом, выход США из СПЧ, возможность которого они анонсировали еще год назад, вовсе не точка, поставленная в конфликте, а скорее предупредительный звонок о том, что Белый дом по-прежнему настроен решительно. Но кто поддержит ООН-2?

Израиль приветствовал выход США из СПЧ. Но, учитывая природу нынешней израильской власти, этот шаг носит чисто ситуативный характер, являясь частью израильской игры вокруг ситуации в секторе Газа. В Европе выразили сожаление в связи с решением США о выходе из СПЧ, в частности, представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что это решение "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США". В постоянном представительстве РФ при ООН заявили, что Вашингтон хотел превратить СПЧ в послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, но вот не вышло и он уходит. Другие реакции едва ли будут более обнадеживающими.

Таким образом, полномасштабная реформа ООН, скорее всего, будет провалена. США, не выходя из Организации, резко урежут ее финансирование и начнут формировать параллельную структуру. Эти процессы в любом случае будут достаточно протяженными во времени, что ставит вопрос о способности Трампа победить на ближайших президентских выборах, обеспечив себе второй срок в Белом доме, и исполнять обязанности президента столь долгое время с учетом его преклонного возраста. В рамках одного президентского срока такие масштабные реформы едва ли будут завершены, а будут ли они продолжены тем, кто придет Трампу на смену, определенно сказать сегодня трудно. Попытка же приблизительного, очень острожного прогноза дает скорее отрицательный ответ.