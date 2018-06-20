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НБУ установил «зеркальный» лимит для длинной и короткой валютной позиции на уровне 5%
18:15 20.06.2018 |
Национальный банк Украины решил выровнять позиции банков и установить "зеркальное" значение лимитов, как для длинной, так и короткой открытой валютной позиции на уровне 5%, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующая инициатива утверждена решением правления НБУ №347-рш от 19 июня 2018 года "О внесении изменений в решение правление Нацбанка №184-рш от 29 марта 2018 года", которое вступит в силу с 1 июля 2018 года.
Таким образом, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка повышается до 5% с 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции снижается до 5% с 8%.
Нацбанк отмечает, что принятое в мае текущего года решение по корректировке значений лимитов не только не возымело негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовало его стабилизации.
"После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, среднедневной объем продажи валюты банками в мае возрос до $10 млн с $7,6 млн в апреле. Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривны за счет своей позиции, и это способствовало снижению волатильности курса гривни", - указано в сообщении.
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