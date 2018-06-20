КС признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020

Конституционный Суд признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020 года.

Об этом говорится в заключении суда от 19 июня, передают Українськi Новини.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта №7203 о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Судьей-докладчиком по данному вопросу был Александр Тупицкий.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Для рассмотрения в парламенте проект закона должен получить заключение КС о соответствии ст. 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

Также указано, что предполагаемые изменения не могут ограничивать права и свободы граждан и быть направленными на нарушение независимости и территориальной целостности Украины.

Конституционный Суд признал, что законопроект Порошенко соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

"В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины", - сказано в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

19 октября 2017 года Рада просила КС оценить конституционность законопроекта 158 депутатов об отмене депутатской неприкосновенности.

В этот же день она просила КС оценить конституционность законопроекта Президента Петра Порошенко, которым предлагается отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.