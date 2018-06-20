Молчаливое наступление. Как ВСУ подползли на 2 км ближе к Луганску

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Сегодня с утра пресс-служба ООС наконец то обнародовала информацию, которая достаточно давно известна всем более-менее следящим за ситуацией на фронте.

А именно - о продвижении наших позиций (с большой долей вероятности это 53-я механизированная бригада) на Луганском направлении на 2 км. в районе н.п. Желобок.

Правда, как это водится, информация была подана в весьма завуалированном виде "задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет".

Причем, естественно, что речь идет вполне типичном для гибридной войны ползучем наступлении на Донбассе. Дело в том, что сплошного фронта с окопами, минными полями и прочими "прелестями" на Донбассе просто нет. А есть цепочка ротных и взводных опорных пунктов, отдельных наблюдательных пунктов, пространство между которыми контролируется визуально. Благо, это можно делать и в темное время суток при помощи современных приборов ночного видения.

При этом реальная постоянная средняя плотность людей на передовой как с одной, так и с другой стороны в районе двух бойцов на километр фронта.

В этих условиях продвижение выглядит следующим образом: в "серую зону" в пределах видимости противника выдвигается штурмовая группа - в условиях нынешнего противостояния это, как правило, отряд "Правого сектора". Если боевики обнаруживают небольшой отряд, то стараются сразу же атаковать АГСами, минометами или даже артиллерией.

Если мотивированность оказывается выше массы прилетающего металла, то бойцы понемногу окапываются. Расширяя позицию сначала до уровня наблюдательного пункта, а затем уже и взводного опорного пункта. После чего выбить оттуда можно только применением "запрещенных Минском калибров" и то не гарантированно. Дальше организовывается снабжение - опять-таки всякими уловками и зачастую не без потерь. Однако факт остается фактом - наши позиции подвигаются на несколько сотен метров или в данном случае - сразу на два километра. И вот когда позиции окончательно оборудованы и у "гибридов" не остается шансов выбить ВСУ с новых позиций о факте "ползучего наступления" можно говорить уже открыто.

Стоит отметить, что продвижение именно на этом направлении крайне болезненно для противника, так как происходит улучшение и так неплохих позиций ВСУ, которые опираются на Северский Донецк и вполне могут при других раскладах оказаться плацдармом для развития наступления вглубь Луганской области. Бахмутская трасса, на которой стоит Желобок - это прямая и лучшая на этом направлении дорога на Луганск.

И еще - пресс-служба Российско-оккупационных войск старается не замечать такого продвижения. Так, за 19 июня на Луганском направлении ими "зафикисированы" всего 2 обстрела - районы поселка городского типа Донецкий и расположенного в пригороде Луганска поселка Зеленая Роща. То есть налицо очередная попытка сделать "хорошую мину при плохой игре".