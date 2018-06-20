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США выходят из Совета ООН по правам человека
07:56 20.06.2018 |
Соединенные Штаты заявили, что выходят из состава Совета ООН по правам человека.
Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".
Никки Хейли объявила о решении США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.
Она назвала Совет "выгребной ямой политической предвзятости", но добавила, что США намерены и дальше защищать права человека.
В прошлом году она сказала, что Вашингтону сложно принять тот факт, что Совет принимает резолюции, осуждающие Израиль, но при этом отказывается даже обсуждать положение с правами человека в Венесуэле, где в ходе политических волнений от рук силовиков погибли десятки демонстрантов.
Израиль - единственная страна, которая включена в список обсуждаемых Советом тем на постоянной основе, из-за обращения с палестинцами.
Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.
Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.
"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в "Твиттере".
Решение США было принято на фоне возрастающей критики в адрес Белого дома по поводу политики разделения семей нелегальных мигрантов. Зайд Раад аль-Хуссейн назвал эту политику вопиющей.
Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение США выйти из состава Совета и назвала политику президента Трампа в области прав человека "одномерной".
Анализ: Удивление в рядах союзников
Нада Тауфик, Би-би-си, Нью-Йорк
Это решение администрации Трампа - лишь очередной пример отказа Белого дома от концепции многосторонней работы в международных отношениях. Скорее всего, оно огорчит тех, кто полагается на лидерство США в области защиты прав человека по всему миру.
Отношения между США с Советом ООН по правам человека всегда были натянутыми. Администрация президента Буша решила бойкотировать работу Совета, когда тот был создан в 2006 году - в основном по тем же причинам, что и администрация Трампа.
Тогда представителем США при ООН был Джон Болтон, который сейчас занимает пост советника Трампа по вопросам национальной безопасности и выступает ярым критиком ООН.
Лишь в 2009 году, при президенте Обаме, Соединенные Штаты вошли в состав Совета.
Многие союзники США пытались убедить администрацию Трампа остаться. И даже те, кто согласен с критикой Вашингтона в адрес Совета по правам человека, предпочли бы, чтобы США не покинули его, а пытались реформировать изнутри.
Что такое Совет ООН по правам человека?
* Совет был создан в 2006 году и заменил существовавшую ранее Комиссию ООН по правам человека, которую часто критиковали за то, что в ее состав входили страны, известные систематическим нарушением этих прав.
* В действующий Совет входят представители 47 стран. Они избираются на трехлетний срок.
* Совет подвергается той же критике, что и предшествовавшая ему Комиссия.
* В 2013 году правозащитные организации протестовали против того, что в состав Совета вошли представители России, Китая, Саудовской Аравии, Алжира и Вьетнама.
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