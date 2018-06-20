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Газовые закупки и сбросы гособлигаций крепко ударили по курсу доллара 19 июня
23:56 19.06.2018 |
Курс доллара не остановить. 19 июня он прибавил на межбанке еще 4 копейки, и остановился на финише торгов на уровне 26,43-26,46, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Вроде бы не самое серьезное подорожание, но, во-первых, за последние 4 дня оно в общем составило уже 36 копеек, а, во-вторых, - на сегодняшних торгах котировки вплотную подбирались к очередной психологической отметке - 26,50: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, до появления продавцов утром безналичные цены достигали 26,49.
Курсовой откат организовал Нацбанк, который вышел усмирять валютный рынок: продал порядка $10 млн. по 26,46.
По слухам, в первую очередь НБУ отгружал валюту Ощадбанку, который, по словам казначеев, активно закупался долларом. Говорят, что не на свои нужды, а под одного из крупных клиентов - НАК «Нафтогаз». Как известно, тот начал летом активно наполнять свои ПХГ, потому нуждается в валюте под импортные проплаты.
В непривычной для себя роли покупателя доллара с утра был ПУМБ, клиенты которого (группа СКМ), как считают финансисты, могли нуждаться валюте - под выплаты по еврооблигациям в рамках реструктуризаций. Хотя, как только Нацбанк пошел распродавать свои валютные резервы, ПУМБ стал торговать с привычной позиции - валютного продавца.
Самой же мощной движущей силой сегодняшних торгов стали банки с иностранным капиталом. Крупными скупщиками доллара назвали Ситибанк и ING Bank. Они вовсю работали под иностранцев, которые сейчас сбрасывают гривневые гособлигации Минфина, и конвертируют полученное в доллар. По одной версии, нерезиденты побежали с нашего долгового рынка, получив инсайдерскую информацию о дальнейшем курсовом движении, по другой - просто решили подстраховаться после нескольких дней девальвации гривны и получения нелицеприятного отчета Нацбанка о распродаже своих резервов. Они делают простой вывод: если чиновники вынуждены активно поддерживать рынок, значит будет новая девальвация гривны, в которой не заинтересованы иностранцы.
«Психологический настрой рынка «на повышение» возник после вчерашнего роста курса доллара и публикации данных НБУ о продаже на межбанке на прошлой неделе. После 6-недельного перерыва, регулятор продал в форме интервенций $24 млн», - отметил Олег Куринной.
Хотя большинство финансистов говорили обо всех причинах в совокупности.
«Воедино сплелись все три важных фактора, которые в совокупности вылились в текущее курсовое движение. Важны все составляющие. И пополнение газовых хранилищ, и настроения нерезидентов», - отметил в беседе с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Общий объем валютный торгов во вторник вырос очень сильно: со вчерашних $289,34 млн. до $443,42 млн.
Отката курса доллара финансисты пока не прогнозируют.
«Скорее всего, завтра безналичные торги будут стартовать в рамках 26,40-26,50, после чего участники будут наблюдать за предложением и за поведением Нацбанка, от которого продолжают ждать поддержки», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
А Олег Куринной рассчитывают на торговлю в рамках 26,35-26,45.
При этом финансисты ждут новых гривневых вливаний на счета бизнеса, и уже сейчас понимают, что те будут давить на межбанк.
«Со дня на день должны начаться возмещения НДС, у Госказначейства из-за предстоящих выходных осталось для них не слишком много времени. Как только начнут выплачиваться гривневые средства, мы вряд ли сможем говорить об удешевлении доллара. Будет обратное движение», - считает Гриненко.
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