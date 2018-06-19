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Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о нацбезопасности в целом
16:57 19.06.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять законопроект о национальной безопасности в целом.
Соответствующее решение принято на заседании во вторник, передают Українськi Новини.
В частности, комитет поддержал или частично поддержал 116 из 427 предложенных поправок.
Секретарь комитета Иван Винник («Блок Петра Порошенко») озвучил три поправки, которые внес комитет.
Они касаются полномочий Президента в руководстве Национальной гвардией и разведывательных органов.
«Прошу секретариат комитета включить еще одну правку в переходные положения... Необходимо создать единую базу абонентов-потребителей природного газа с целью получения НАК «Нефтегаз» информации о потребителях поименно»,- сказал Винник.
Кроме того, в документе уточняется перечень полномочий Службы безопасности Украины, из которого изъяли борьбу с коррупцией.
Как сообщали Українськi Новини, председатель парламента Андрей Парубий прогнозирует начало рассмотрение законопроекта о национальной безопасности 20 июня и голосование по нему 21 июня.
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