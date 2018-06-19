Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как сообщила пресс-служба главы государства во вторник, этот документ президент определил как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Президент Петр Порошенко, в соответствии со ст. 93 и ч. 2 ст. 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности ВАКС.

Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

В настоящее время президентский законопроект отсутствует на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС, президентский законопроект №7440, что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Закон, в частности, определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, ВАКС будут подследственными уголовные производства в отношении коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

13 июня в парламентской газете "Голос Украины" был опубликован закон о ВАКС.

Президент Украины 14 июня в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект.

П.Порошенко 16 июня заявил о планах 19 июня зарегистрировать в Верховной Раде этот законопроект в случае его поддержки ВСП. Президент отметил, что определит его как неотложный и будет просить парламент проголосовать за него.

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании 18 июня единогласно поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Как заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, что если президент в понедельник, 18 июня, подаст в Верховную Раду законопроект о создании ВАКС, парламент может его принять уже в ближайший четверг.

