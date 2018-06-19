Куратор «Дитрих» и смерть Авакова-младшего: Что за шпионский триллер придумал «заказчик» Бабченко

Заседание суда по делу Бориса Германа доказало, что сюжет в нем закручивается похлеще, чем в детективном бестселлере.

Апелляционный суд столицы оставил в силе решение Шевченковского райсуда: Борис Герман останется в СИЗО. Учитывая статьи, которые инкриминируют лицу, иной вердикт сложно было ожидать (по крайней мере на нынешней стадии), поэтому в данной ситуации никакой сенсации быть не может. А вот появление новых обстоятельств и новых подозреваемых в деле способствует подогреванию интереса к нему еще длительное время.

Обстоятельство первое - обнародование фото якобы куратора Германа в СБУ Дмитрия, он же "Дитрих". Подозреваемый утверждает, что передал этому лицу список возможных жертв наемных убийц и контактировал, с пока мифическим, Дмитрием относительно деталей. Однако фамилию "куратора" забыл. Странно, как для человека, которому грозит пожизненный срок заключения. Если "Дитрих" действительно существует, то после обнародования фото его имя скоро станет известно. В СБУ же и далее отмечают: Герман никогда не привлекался к любым операциям контрразведки Службы безопасности Украины. Не исключено, что в итоге "куратор" окажется совсем не тем лицом, каким представлялся подсудимому. Однако то, что в прессу попал "список 47", а теперь фото этого Дмитрия, свидетельствует: по этому делу происходит постоянная утечка информации. Она кому-то выгодна, и самим спецслужбам необходимо разобраться, где же "течет".

Обстоятельство второе - задержание еще одного возможного киллера, "Тараса Стельмашенко", имя которого вместе с фото тоже оказалось у СМИ. Адвокат Германа Евгений Солодко утверждает, что его подзащитный эту личность не знает. И предположил, что речь идет о провокации СБУ. В сети интернет не так много упоминаний о людях с таким именем и фамилией. География их проживания - Вышгород, Черкассы и даже Франция. О ком именно идет речь также скоро узнают, но действительно ли он имел отношение именно к ликвидации Бабченко и лиц из "списка 47", это другая история, которая возможно как-то переплетается с нынешней, пока непонятно.

На самом деле, Герман мог и не знать лично гражданина Т., как его назвали в СБУ. Он знал Алексея Цимбалюка, тот мог знать еще кого-то, а тот еще кого-то, и сейчас пазл складывается. Но до тех пор, пока в Службе безопасности хоть как-то не прольют свет на личность второго "киллера", например, приехал ли он из Ростова до "убийства" Бабченко, или после, когда задержали Германа, будут различные спекуляции не в пользу следствия.

Обстоятельство третье - появление в числе возможных жертв российских убийц сына главы МВД Арсена Авакова, Александра Авакова. В обнародованном "списке 47" он был, а Бабченко не было. Так утверждает Герман. То есть, можно предположить, что в СМИ слили не совсем тот список. И здесь вопрос к Герману: он, видимо, ознакомился с перечнем имен, который попал в прессу, и мог бы подтвередить или опровергнуть идентичность списка, который якобы передал "Дитриху", с обнародованным. С другой стороны, введение в дело сына Авакова может являться способом защиты Германа в расчете на то, что министр подключится к этой истории и это приведет к трениям с СБУ.

Обстоятельство четвертое - Герман сообщил о тайниках с оружием, якобы завезенным из Донбасса. Говорит: может их показать. Вот это уже интересный поворот, ведь если сеть тайников действительно существует, тогда история Рубана-Савченко кажется забавой. Однако в данном случае снова возникает дилемма: о тайниках Герман уже говорил, но нам их до сих пор не показали. На этом моменте подчеркивает и защита подозреваемого. Таким образом оружие или уже изъято спецслужбами, или лежит себе и дальше. Вопрос: зачем. Существует также вариант, что его вообще не было, а Герман уводит следствие в сторону, чтобы бросить тень на СБУ, которая что-то постоянно скрывает. Как видим, это дело обладает настолько закрученным сюжетом, что Службе безопасности ко времени дать какое-то разъяснение, чтобы избежать дальнейших манипуляций.

Обстоятельство пятое - оно касается прецедентов, к которым апеллирует защита Германа. Адвокаты привели несколько аналогий, когда человек, проходивших по делам о терроризме и покушении на территориальную целостность, отпускали из СИЗО. Действительно, в октябре прошлого года под домашний арест вышел бывший начальник департамента контрразведки СБУ Владимир Бык, также на свободе гуляет экс-мэр Славянска Неля Штепа. Depo.uа неоднократно писал, что история Штепы обязательно станет прецедентным - мало того, что с лета 2014-го ее не могут осудить, так еще и выпустили из-под стражи. К тому же, и Быку, и эксцентрической бывшей меру не инкриминируют подготовку терактов и политических убийств, однако их освобождения, пусть и под домашний арест, дали повод для спекуляций. То есть, не исключено, что впоследствии к делу Германа подключат правозащитников, в том числе западных, которые начнут выражать обеспокоенность его судьбой.

Проще говоря, затягивание с расследованием подобных дел и вынесением судебных приговоров по ним, не только обрастает конспирологическими версиями, но и приводит к имиджевым потерям для государства. Что представляет значительные риски особенно в период предвыборных баталий.

