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План Медведчука. Почему Кравчук снова захотел прямых переговоров с Путиным
21:12 18.06.2018 |
Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил украинцам свой рецепт завершения войны на Донбассе. Рецепт этот оказался мало того, что бесхитростен, но и не слишком нов.
По словам Леонида Макаровича, Петр Порошенко и Владимир Путин должны сесть за стол переговоров, причем с глазу на глаз, без посредников. При этом, как считает первый президент, главная загвоздка как раз в Путине. Дескать, именно российский президент не желает разговаривать с Порошенко. "Он говорит "я не хочу с ним общаться", я так знаю из его разговоров. Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти", - заявил Кравчук, как бы давая понять, что как только Путина уговорят начать прямые переговоры с Порошенко, он хочешь не хочешь будет вынужден идти на уступки.
Тут нужно напомнить, что из уст Леонида Макаровича подобное предложение звучит уже не в первый раз. Летом 2016-го он уже озвучивал аналогичный план. Минские соглашения, мол, путь в никуда, они не помогут нам ни Донбасс деоккупировать, ни Крым вернуть. А вот если усадить Путина за стол переговоров без посредников, то дело сдвинется с мертвой точки.
Об этом предложении Кравчука многие за два года забыли, но, как видим, первый президент продолжает гнуть свою линию. Причем в этот раз он даже пошел несколько дальше, аккуратно намекнув, что нужно соглашаться ни много ни мало, на давнюю мечту Путина - федерализацию. Мол, не получится из Донбасса унитарно подчиненная Киевская область, а потому нужно давать тамошним жителям "может быть" какую-то автономию.
А еще нужно напомнить, что еще в 2016-м предложение Кравчука о переговорах без посредников воспринимали как часть нового плана Медведчука, с которым Леонид Макарович достаточно плотно и долго сотрудничал в рамках СДПУ(о).
Два года назад заявлению Кравчука предшествовали слова Путина о выходе из Нормандского формата, и это не выглядело просто совпадением. Надо сразу отметить - тезис о двусторонних переговорах находит отклик среди многих украинцев и не только "зрадофилов". Однако, как только Украина на это согласится - мы попадаем в ловушку. Вести переговоры с человеком, который не хочет вести переговоры, невозможно. А Путин не хотел и не хочет вести переговоры. Его позиция неизменна - федерализм, особый статус оккупированных территорий и перевыборы. Именно это, только очень аккуратно, языком намека, и пересказал Кравчук, когда рассуждал о невозможности унитарно подчиненного Донбасса.
При этом Кравчук как бывший президент прекрасно понимает - выйти один на один с более сильным противником - это значит проиграть. Более того - таким образом мы освобождаем наших союзников от любых обязательств, и европейцы будут только аплодировать такому повороту событий.
А теперь давайте попробуем смоделировать ситуацию: Украина говорит Германии, Франции, Польше и т. д. - не влезать в наши переговоры - мы все сделаем сами. Мы что-то сможем реально изменить? Нет, потому, что Путин не собирается вести переговоры, он ставит ультиматумы.
Чего мы все добьемся? Во-первых, мы резко ослабим себя на внешнем поле. А во-вторых, Порошенко потеряет свой огромный козырь - до сих пор он является политиком, который балансирует на грани войны и мира. Все, что сейчас происходит на наших границах, с развертыванием различных группировок, учениями, превращением Крыма в милитаризованную зону и т. д. - это принуждение Украины к капитуляции. Путин не хочет войны - его экономика рушится. Поэтому он ускоряет процессы. И самым элегантным выходом из нынешней ситуации для него есть и остается перевод переговоров в формате один на один, желательно по инициативе Украины.
Проще говоря, "план Медведчука" следующий. В стране идет модерированная дискуссия - Европа нас предала, надо послушать мудрого Кравчука. Параллельно продолжает нагнетается антивоенная истерия. В парламенте все кричат о предательстве и развале. А на улицах попытаются организовать очередной Майдан.
Как результат, Путин может предложить устами Кравчука или кого-то другого новый вариант "мирного" договора и начнет требовать двусторонние переговоры, в которых мы проигрываем, а ЕС облегченно вздохнет, пока Путин не начнет экспансию в Прибалтику.
И еще один нюанс. За несколько дней до выхода интервью "Укрправде" Кравчук благословил своим присутствием и поддержкой форум "Нового курса" Юлии Тимошенко, где та несколько минут своего бенефиса посвятила разговорам о том, как сильно и срочно Украине нужен мир, которого, по версии Тимошенко, не хочет нынешняя власть, наживающаяся на войне. С намеком, что уж она, когда выиграет выборы, сможет быстро все порешать. Кстати, слухи о связях Тимошенко с Медведчуком блуждают по СМИ давно и упрямо. Мы, конечно же, ни в какие слухи не верим, но если вдруг о прямых переговорах с Путиным начнет говорить и Тимошенко, то этому не нужно будет удивляться.
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