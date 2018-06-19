Курс доллара на межбанке 18 июня неожиданно подняли на новый психологический уровень

Елена Лысенко / UBR.ua

Внешне спокойная валютная торговля завершилась 18 июня новым курсовым скачком: доллар подорожал на 6 копеек и остановился на закрытии межбанка в рамках 26,37-26,40 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Котировки поднялись на финише торгов, а большинство сделок прошло относительно недорого - в диапазоне 26,305-26,32 грн./$.

Казначеи рассказывают, что с неожиданными покупками доллара под закрытие торгов вышли банки с иностранным капиталом. И именно их винят в росте курсов.

«Играет роль высокая гривневая ликвидность как ресурс для спекулятивных раскачек, подогреваемых растущим трендом доллара на прошлой неделе, сохраняющимся значительным курсовым зазором между межбанком и наличным рынком и высокой волатильностью пары евро/доллар», - объяснил ситуацию Куринной.

При этом сильно сократился общий объем торгов: в пятничных $459,98 млн. до $289,34 млн.

Вслед за межбанком на 8-10 копеек поднялась средняя цена продажи доллара и на наличном рынке - до 26,30-26,40 грн./$. В этих рамках работало большинство крупных банков: Альфа-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк. При этом максимальная стоимость валюты достигала 26,50 грн./$, а минимальная - 26,15 грн./$.

Отката котировок в ближайшее время финансисты не прогнозируют, поскольку межбанку прочат высокие котировки.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,30-26,40 грн./$», - спрогнозировал Куринной. Не исключается и более пессимистический вариант.

«Если курс пробьет значение 26,40 грн/$ и закрепиться выше, то следующим сопротивлением будет уровень 26,80 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.