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Курс доллара на межбанке 18 июня неожиданно подняли на новый психологический уровень
21:14 18.06.2018 |
Внешне спокойная валютная торговля завершилась 18 июня новым курсовым скачком: доллар подорожал на 6 копеек и остановился на закрытии межбанка в рамках 26,37-26,40 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Котировки поднялись на финише торгов, а большинство сделок прошло относительно недорого - в диапазоне 26,305-26,32 грн./$.
Казначеи рассказывают, что с неожиданными покупками доллара под закрытие торгов вышли банки с иностранным капиталом. И именно их винят в росте курсов.
«Играет роль высокая гривневая ликвидность как ресурс для спекулятивных раскачек, подогреваемых растущим трендом доллара на прошлой неделе, сохраняющимся значительным курсовым зазором между межбанком и наличным рынком и высокой волатильностью пары евро/доллар», - объяснил ситуацию Куринной.
При этом сильно сократился общий объем торгов: в пятничных $459,98 млн. до $289,34 млн.
Вслед за межбанком на 8-10 копеек поднялась средняя цена продажи доллара и на наличном рынке - до 26,30-26,40 грн./$. В этих рамках работало большинство крупных банков: Альфа-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк. При этом максимальная стоимость валюты достигала 26,50 грн./$, а минимальная - 26,15 грн./$.
Отката котировок в ближайшее время финансисты не прогнозируют, поскольку межбанку прочат высокие котировки.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,30-26,40 грн./$», - спрогнозировал Куринной. Не исключается и более пессимистический вариант.
«Если курс пробьет значение 26,40 грн/$ и закрепиться выше, то следующим сопротивлением будет уровень 26,80 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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