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Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет
13:46 18.06.2018 |
Швейцарский Банк международных расчетов (BIS), который занимается содействием работе мировых центробанков и экономическими исследованиями, выпустил 24-страничное приложение к ежегодному экономическому отчету, сфокусированное на криптовалютах. Редакция AIN.UA приводит ключевые тезисы из материала, выбранные изданием Bloomberg.
Эксперты банка указывают, что биткоин и аналогичные монеты страдают от «ряда недостатков», которые не позволяют им выполнить ожидания, раздутые повышенным интересом к рынку. Среди основных проблем криптовалют BIS перечисляет нестабильность, чрезмерное потребление энергии, уязвимость манипуляциям и мошенничеству.
Также указывается, что децентрализированная природа монет - скорее естественная проблема, чем ключевое преимущество. Эксперты подсчитали, что размер блокчейна биткоина, который смог бы оперировать на уровне нынешних платежных систем, оказался бы так велик, что обрушил бы все устройства в сети - от серверов до смартфонов.
Кроме того, уже сейчас вырисовывается экологическая проблема, поскольку для обработки транзакций потребляется столько же энергии, сколько расходует вся Швейцария. В отчете пишут:
«Говоря простыми словами, обеспечение децентрализированного доверия быстро стало бы экологической катастрофой».
Тем не менее, эксперты банка подчеркнули, что блокчейн и стоящая за ним технология распределенного реестра могут помочь мировой финансовой системе. В качестве приоритетных направлений называются международные переводы и торговый бизнес - при экспорте и импорте нужно по прежнему полагаться на факсы и аккредитивы, но блокчейн способен это исправить.
BIS подытоживает, что главный прорыв биткоина - возможность одного человека беспрепятственно и легко отправить деньги другому, оказался ахиллесовой пятой монеты. Перевести на подобную технологию мировую экономику будет слишком рискованно.
Доверие может испариться в любой момент из-за хрупкости децентрализированнного консенсуса, посредством которого регистрируют транзакции. Это не только ставит под сомнение завершенность отдельных платежей, но и угрожает прекращением функционирования криптовалюты, что приведет к полной потере стоимости денег.
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