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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Ситуация на фронте

Пафосное открытие в России чемпионата мира по футболу, состоявшееся на минувшей неделе, никак не повлияло на интенсивность боевой активности российских оккупантов на Донбассе, причем по всей линии фронта. Оба армейских корпуса ВС РФ продолжают обстреливать как прифронтовые населенные пункты, так и позиции украинской армии, применяя не только стрелковое оружие и гранатометы, но и тяжелое вооружение - в основном 122-мм минометы и 122-мм ствольную артиллерию. В результате мартиролог наших бойцов пополняется, к сожалению, фактически безостановочно.

Впрочем, то, что ВСУ полностью контролируют текущую военную ситуацию на каждом направлении в районе операции Объединенных сил, для всех более чем очевидно. Любая вражеская атака или провокация не остается без эффективного ответа, о чем свидетельствуют сохраняющиеся высокие темпы ликвидации всяческих "отпускников" с "ихтамнетами" в ежедневном режиме.

Например, в прошлый понедельник стало известно о минимум троих 200-х в рядах оккупантов, во вторник - о пятерых, в среду - уже о десяти, в четверг - вновь о пяти, а в пятницу - о 12-ти таковых. Итого: лишь за пятидневку в ОРДЛО "зажмурились" не менее 35-ти боевиков, при этом актуальное соотношение потерь сторон стало теперь варьироваться в пропорциях от одного к пяти до одного к десяти не в пользу ограниченного контингента ВС РФ. Правда, это лишь подтверждает неспособность Путина отказаться от военной агрессии против Украины всего лишь по причине гибели личного состава российской оккупационной армии, который он всегда считал, считает и продолжает считать банальным "пушечным мясом" для торжества своих неоимперских идей фикс.

Второй шанс Суркова

Собственно, абсолютное нежелание хозяина Кремля что-либо менять в своей агрессивной политике показал его указ от 13 июня о переназначении своим помощником Суркова, которого многие поспешили списать в утиль. Но этот опытный аппаратчик вовсе не стал "сбитым летчиком", а сумел-таки выиграть аппаратную войну с ФСБ, сохранив за собой статус политического куратора оккупированных Россией районов Донетчины и Луганщины. То есть его умение манипулировать путинскими комплексами "мирового лидера" сделало свое дело - жевание резины с реальным урегулированием конфликта на Донбассе превращается в своеобразный нескончаемый "день сурка".

К тому же законсервирована ситуация и с экономическим куратором Козаком, которого, в-общем-то, прочили на замену Суркову после так и несостоявшейся его отставки. Несмотря на то что этот российский вице-премьер переброшен в новом правительстве Медведева с регионального направления на топливно-энергетическое, в ведении Козака так и осталась "межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины". А этот орган, в котором принимает активное участие российские минфин и минэкономики, де-факто решает любое бюджетное финансирование ОРДЛО, закрывающее, как известно, на 80-90% текущие невоенные бюджеты тамошних российских оккупационных администраций.

В российских СМИ одной из причин сохранения Сурковым своего кресла в Кремле назвали опасение, что его снятие с кураторства над ОРДЛО спровоцирует внутривидовую борьбу среди коллаборантов в обеих квазиреспубликах. Хотя в реальности последние московские новости, наоборот, заставили очень напрячься того же главаря ЛНР Пасечника, который под патронатом Лубянки низверг как раз сурковца Плотницкого. Поэтому от подаренного Суркову второго шанса Пасечник и его подельники точно ничего хорошего не ждут. Зато вести с Кремля заметно взбодрили как сурковского подшефного Захарченко, так и окружающих главаря ДНР пиарщиков-сурковцев.

Подвал для бензинового "стрелочника"

Только лишь появились первые слухи о кураторской реинкарнации Суркова, предводитель всея ОРДО тут же стал проводить различные "рабочие совещания" с обязательной трансляцией на коллаборантских информресурсах, чего давно уже не наблюдалось. При этом Захарченко, ранее злоупотребляющий своим камуфляжем "главнокомандующего", на этот раз оделся в белую рубашку, чуть ли не как на праздник. Параллельно его пропагандисты раструбили о том, что скульптором Боровым из дружественной ЛНР экстренно ваяется бюст "вождя", приуроченный к его грядущему дню рождения. Правда, из-за отсутствия у мастера необходимых средств на бронзу светлый образ Захарченко вылеплен из гипса, но сама идея культа личности главаря ДНР от этого вряд ли пострадала.

Однако жителей оккупированного Донецка и окрестностей ни Сурков, ни его местный ставленник сейчас меньше всего волнуют, они вот уже которую неделю живут с полноценным бензиновым кризисом. Это когда в поиске топлива для своих машин местным автомобилистам приходится буквально рыскать по всем заправкам, а там, где бензин таки попадается, за ним необходимо либо выстоять многочасовые очереди, либо переплатить втридорога, либо и то и другое одновременно.

Само собой, люди давно ждали решения этой проблемы от Захарченко, и креативная идея, наконец, пришла в голову его главному имиджмейкеру Казакову (этот бывший житель Риги давно входит в пул политтехнологов Суркова, который специально откомандировал его в оккупированный Донецк). Ее суть до гениальности проста - найти бензинового "стрелочника" и бесхитростно отправить его прямиком "на подвал". В итоге таким козлом отпущения стал управляющий всеми отжатыми в ОРДО АЗС в "республиканскую топливную компанию", более мелкий коллаборант Бадусев. Впрочем, после этого "разоблачения" бензин так и не появился, а заработки на бензиновом дефиците ближайшего подельника Захарченко - Тимофеева по кличке "Ташкент" - не стали меньшими.
 

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