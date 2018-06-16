На межбанке 15 июня сильно вырос спрос на доллар

Елена Лысенко / UBR.ua

Безналичный курс доллара не перестал расти. 15 июня он прибавил еще 9 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 26,32-26,34 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За три дня валюта подорожала на 29 копеек.

«Сегодня спекулятивные скачки продолжились: к сожалению ряд негативных факторов виде роста ставок ФРС, колебаний пары евро/доллар на фоне увеличения количества свободных ресурсов на корсчетах у банков сыграли в сторону некоторой дестабилизации украинской валюты», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сильно вырос спрос на доллар, что подтверждается итоговым отчетом по объему торгов: со вчерашних $327,76 млн. до $459,98 млн. Хотя казначеи и отмечали, что сегодня не видели таких сумм сделок, то есть большинство покупок-продаж происходило внутри банков, без выхода межбанк. Потому сильно сократилось валютное предложение на открытом рынке.

Финансисты сообщили, что главными продавцами валюты на безналичном рынке остались ПУМБ с Приватбанком, но уверяли, что те делали это не так активно, как в начале недели. Еще к активным продавцам сегодня относили OTP Bank. А также Нацбанк, который, по разным оценкам продал в Matching $10 млн. по 26,35 грн./$. Еще ходили слухи о продажах НБУ напрямую банкам, но детали этих сделок не раскрывались.

Большинство банков стояли на покупке доллара: Альфа-Банк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ProCredit Bank. В тоже время перестали агрессивно закупать валюту госбанки, с которых началось это подорожание валюты два дня назад: ни Укргазбанк, ни Укрэксимбанк финансисты не видели на покупке СКВ. Вчера казначеи рассказывали, что госструктуры скупались под НАК «Нафтогаз».

В целом финансисты отмечали нервозность на торгах: импортеры испугались, что пропустили переход межбанка к новому тренду - подорожанию доллара - потому старались как можно скорее обзавестись валютой.

Небольшая суматоха началась и на наличном рынке. Курсы в обменниках подскочили до 26,50 грн./$ - это максимальная цена доллара на продаже людям. Средний ценовой диапазон прибавил 15 копеек, и вышел на 25,25-26,35 грн./$. В нем работало большинство: Укрэксимбанк, Правэкс-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Приватбанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,45-26,30 грн./$.

Чем активнее будет дорожать безналичный доллар, тем выше будет подниматься и наличка. И это может происходить. Банкиры сегодня не говорили о курсовом откате.

«Скорее всего, старт межбанка в понедельник произойдет в рамках 26,30-26,35 грн./$, а дальше будем смотреть за объемами продаж», - отметил Юрий Гриненко.

Ровно такой же прогноз на понедельник выдал и Олег Куринной, а на неделю - 26,25-26,35 грн./$.

«На следующей неделе действующие факторы продолжат свое влияние и может продолжиться раскачивание курса гривны. В большей степени ситуация с ростом котировок будет зависеть от действий регулятора», - резюмировал он.

В случае форс-мажоров финансисты допускают движение межбанка к 26,40 грн./$.