Раде предложили решение проблемы авто на «евробляхах»

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые призваны решить проблему авто на еврономерах.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

Соответствующие законопроекты № 8487 и № 8488 зарегистрированы в Верховной Раде 15 июня. Тексты проектов на сайте парламента пока отсутствуют.

"Уменьшение размера акцизного налога с авто, отмена запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих экологическому стандарту "евро-5", а также усиление контроля за перемещением и использованием транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, - изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, разработанные членами Комитета", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям в основе расчета акцизного налога на авто - базовые ставки для единицы авто: с бензиновым двигателем - 50 евро, с дизельным двигателем - 75 евро, с применением к ним коэффициентов.

"Следовательно размер акцизного налога будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. При этом коэффициент двигателя будет исчисляться путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста - это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто, до года определения ставки налога", - сообщили в пресс-службе.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньше тех, которые действуют сейчас, а разница в размере ставок для различных по объему двигателей не будет такой существенной. При этом акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать приобретение более новых авто", - отметила Южанина.

По ее словам, принятие изменений в Налоговый кодекс не только позволит уменьшить стоимость транспортных средств, но и создаст необходимые условия для регистрации уже ввезенных в Украину машин с иностранной регистрацией.

Южанина также отметила, что изменениями в Таможенный кодекс предусмотрено усиление контроля за перемещением и целевым использованием авто, ввезенных в режимах транзита и временного ввоза.

"В законопроекте прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто на еврономерах, введен ряд ограничений на операции с такими авто, заложены жесткие штрафы за нарушение таможенных правил", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что оба законопроекта были обсуждены с представителями ОО "Автоевросила", Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, а также профильных ассоциаций - производителей, дилеров, импортеров.

В Комитете отметили, что уже на следующей неделе предложения можно представить на рассмотрение парламента.

Ранее глава налогового комитета заявляла, что вопрос снижения пошлины и налогов на ввоз автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования.

Кроме того, Южанина считает, что автомобили на еврономерах нарушают таможенные правила и безопасность.

Как известно, пытаясь привлечь к себе внимание, владельцы машин на еврономерах не раз проводили акции, сжигая шины и перекрывая дороги.