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Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
18:06 15.06.2018 |
Пафосный форум «Новый курс Украины», как и ожидалось, стал театром одного актера, посредством которого Юлия Тимошенко предъявила стране новую себя.
Вот только не факт, что новый "прогрессивный" образ поможет Юлии Владимировне достичь поставленных целей.
Сопровождавшийся крайне массированной и агрессивной рекламой форум "Батькивщины" был проведен 15 июня и состоял из двух явно неравнозначных частей: так называемых "панелей", где более или менее известные люди обсуждали, как обустроить Украину и почти трехчасовое выступление самой Тимошенко, которая, собственно, и поведала, как это нужно делать.
В речи Юлии Владимировны прозвучало много разного - местами это было смешно, местами неловко из-за абсурдности сказанного, местами любопытно. Но главным стал новый образ экс-премьера и дважды экс-кандидата в президенты, явленный во всей мощи. Похоже Тимошенко решила окончательно избавиться от привычной косы бубликом и имиджа строгой учительницы, готовой карать непослушных мальчиков (олигархи и кланы) и защищать народ от них и их "преступных тарифов".
Теперь Юлия Владимировна выглядит модно и моложаво, а смотрит уже преимущественно не вниз на простых людей, а вдаль - в светлое и прогрессивное будущее, в котором она в роли железной канцлерин стоит во главе украинского народа и ведет даже не народ, а все человечество к Богу, и тогда "ненависть заменится любовью, а жестокость милосердием".
Причина такой вот смены имиджа достаточно прозрачна. В роли "королевы популизма" и защитницы простого народа от "кланов" Юлии Владимировне немного тесно. Тут и конкуренция высока - один экс-соратник Олег Ляшко, путешествующий последнее время по селам и неистово фотографирующийся на фоне коров, чего стоит - и электоральный ресурс ограничен. Теперь Тимошенко постарается расширить круг своих избирателей за счет жителей крупных городов, молодежи, интеллигенции, мелкого и среднего бизнеса и т.д. И чтобы завоевать сердца новых избирателей Юлия Владимировна представила себя в роли этакого украинского Илона Маска, продающего людям фантастическое будущее.
С другой стороны, ничего совсем уж радикально-нового в "Новом курсе" от Тимошенко нет. Все прекрасно помнят ее "Украинский прорыв" образца 2007 года, позволивший той во второй раз попасть в премьерское кресло. Теперь по сути то же самое, только и пафоса побольше, мечты помасштабней и перемены фундаментальней.
Пытаясь "продать" избирателю мечту, Юлия Владимировна предлагает кардинально переписать Конституцию, ликвидировав президента как институт, и заменив того "канцлером" с ничуть не меньшими полномочиями, но поданным под соусом чисто "парламентской республики". По плану Тимошенко, парламентские выборы должны проходить в два тура, причем первый номер списка каждой партии - это кандидат в канцлеры. Во втором туре будут соревноваться партии, занявшие первое и второе место и победитель получает все - должность канцлера для своего лидера и сразу 226 мест в парламенте. Оставшиеся 224 места поделят между остальными партиями. Причем проходной барьер должен быть минимальным - 2%, чтобы меньшинство в парламенте было максимально раздробленным. К победителю могут при желании присоединиться союзники, от которых, к слову, зависеть будет не слишком много, ведь большинство в парламенте гарантированно будет принадлежать одной партии. После победы Тимошенко на президентских выборах, вся эта схема в виде новой Конституции будет принята на референдуме, после чего в Украине будет "самая эффективная в мире система государственного управления".
Однако одной лишь "канцлерской моделью" "Новый курс" Тимошенко, разумеется, не ограничивается. Рядом с ней есть другие бесчисленные "инновации", призванные обеспечить прорыв Украины в будущее. Тут и своеобразная трактовка большевистского лозунга "вся власть народу" в виде законодательной инициативы для всех граждан, разного рода государственных контролирующих органов, сформированных из низов, в том числе и по жребию. И разного рода высокотехнологические мечты вроде "биометрического голосования" в парламенте, использования технологии блокчейн для борьбы с коррупцией, редактирование законопроектов при помощи "лайков" в соцсетях и так далее.
Станет ли успешным этот сконструированный из Тимошенко "украинский Илон Маск"? Тут, похоже, Юлия Владимировна сильно рискует. Быть Илоном Маском и изображать его - совсем не одно и тоже. Пока все потуги Тимошенко говорить о вещах вселенского масштаба и оперировать философскими или технологическими терминами выглядят несколько нелепо. "Объединить синергию", "гармония между крайностями", смешение в одну кучу Вселенной, творца и аутоиммунных реакций, все это может произвести на новый электорат, на который нацелилась Тимошенко, совершенно противоположный эффект.
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