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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой

 

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК "ОМП-2013" (Киев), сообщается на веб-сайте центробанка.

"Причиной принятия решения стало получение НБУ документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны", - указано в сообщении.

Соответствующее решение утверждено правлением регулятора и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 14 июня 2018 года.

Как отмечает НБУ, он предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через другие платежные системы и организации, независимо от их юрисдикции. При этом TYME уверяла центробанк о соблюдении соответствующих ограничений.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME НБУ также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

"Международная платежная система TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня 2018 года и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, согласно правилам платежной системы, и по соответствующим договорам", - отмечено в сообщении НБУ.

Как подчеркивает Нацбанк, любые действия, направленные на нарушение или в обход ограничений, установленных законодательством, недопустимы, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать украинское законодательство.

"ОМП-2013" основана в 2009 году. В 2011 году финкомпанию приобрела российская группа Qiwi, являющаяся ведущим платежным сервисом на российском рынке. Однако перед выходом на IPO в 2013 году Qiwi вышла из активов в Украине. Новыми владельцами "ОМП-2013" с равными долями стали ее экс-руководитель Александр Чижов и одна из ведущих украинских инвестиционных групп - "Конкорд Капитал".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, в настоящее время единственным собственником финкомпании "ОМП-2013" является кипрская "Невен Трейдинг Лимитед", конечными бенефициариями которой являются гражданин Латвии Сергиас Цайковскис и глава "Конкорд Капитала" Игорь Мазепа.

Между тем, как отмечал в недавнем интервью "Интерфакс-Украина" И.Мазепа, его участие в финкомпании "ОМП-2013" является миноритарным. Кроме того, он утверждал, что доля иностранных переводов несущественна.

По данным, представленным на веб-сайте TYME, в числе ее участников - ПриватБанк, ТАСкомбанк, банки "Альянс" и "Глобус", Кристалбанк, Юнекс Банк, банки "Восток" и "Земельный капитал", Аккордбанк, ООО "Пост финанс" (все - Киев), а также "Мани Муверс", International Financial Services, Imperial Credit, MONREM (все - Грузия), BestPay s.r.o., Payment Planet s.r.o. (оба - Чехия), TransferFast OÜ (Эстония), UPT Odeme Hizmetleri (Турция), VKS Money Transfer Limited (Великобритания).

Пользователями системы является более 10 млн чел.

Читая прибыль "ОМП-2013" в 2017 году сократилась на 43% - до 1,748 млн грн, чистый доход возрос на 16,64% - до 64,132 млн грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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