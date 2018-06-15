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Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
15:19 15.06.2018 |
Совет Национального Банка утвердил первым заместителем главы НБУ Екатерину Рожкову и заместителем главы НБУ Сергея Холода.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.
"Совет Национального банка по предложению председателя Национального банка Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" утвердил на внеочередном заседании совета первым заместителем председателя НБУ Екатерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - написал он.
В конце мая стало известно, что заместитель председателя правления ВТБ Банка Сергей Холод является кандидатом на должность заместителя главы Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, согласно закону "О Национальном банке Украины", назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит совет НБУ по представлению главы регулятора.
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