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В мае потребительские настроения населения улучшились третий месяц подряд, - GfK Ukraine
11:49 15.06.2018 |
GfK Ukraine отмечает, что в мае потребительские настроения населения улучшились, что происходит третий месяц подряд.
Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine, передают Українські Новини.
Индекс потребительских настроений украинцев в мае улучшился еще на 1,5 пункта - до 62,9 (по шкале от нуля до 200) по сравнению с апрельским показателем.
В годовом сравнении индекс вырос на 4,9 пункта.
Украинцы были оптимистично настроены в отношении безработицы - соответствующий индекс снизился на 5,3 пункта по сравнению с апрелем - до 125,5.
Положительную динамику показал также индекс целесообразности больших покупок - этот показатель вырос на 3,7 пункта в месячном сравнении - до 69,8.
Третий месяц подряд население оптимистично в отношении экономического роста.
Больше всего вырос показатель ожидаемого роста экономики страны в ближайшие пять лет - на 2,7 пункта, до 70,1, тогда как индекс ожидаемых изменений личного материального положения показал рост на 1,7 пункта - до 61,2.
В целом индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 1,6 пункта - до 64,6.
Как сообщали Українські Новини, Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года.
Регулярно опрашивается 1 тыс. респондентов.
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