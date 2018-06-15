В мае потребительские настроения населения улучшились третий месяц подряд, - GfK Ukraine

GfK Ukraine отмечает, что в мае потребительские настроения населения улучшились, что происходит третий месяц подряд.

Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine, передают Українські Новини.

Индекс потребительских настроений украинцев в мае улучшился еще на 1,5 пункта - до 62,9 (по шкале от нуля до 200) по сравнению с апрельским показателем.

В годовом сравнении индекс вырос на 4,9 пункта.

Украинцы были оптимистично настроены в отношении безработицы - соответствующий индекс снизился на 5,3 пункта по сравнению с апрелем - до 125,5.

Положительную динамику показал также индекс целесообразности больших покупок - этот показатель вырос на 3,7 пункта в месячном сравнении - до 69,8.

Третий месяц подряд население оптимистично в отношении экономического роста.

Больше всего вырос показатель ожидаемого роста экономики страны в ближайшие пять лет - на 2,7 пункта, до 70,1, тогда как индекс ожидаемых изменений личного материального положения показал рост на 1,7 пункта - до 61,2.

В целом индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 1,6 пункта - до 64,6.

Как сообщали Українські Новини, Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года.

Регулярно опрашивается 1 тыс. респондентов.