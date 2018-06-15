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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рывок пехоты. Зачем ВСУ взяли еще одну высоту под Марьинкой

08:31 15.06.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на ожидание крупномасштабных провокаций в честь начала футбольного мундиаля в России, ситуация на фронте продолжает оставаться контролированной нашим военным командованием.

Боевики после серии попыток атаки на наши позиции в начале месяца - под Горловкой и Невельским - перешли к своей стандартной в последние пару лет тактике. Хаотические обстрелы, в том числе из 120-мм минометов и самодельных РСЗО, снайперская война. При этом от мобильных огневых групп судя по сводкам они отказались окончательно - в немалой степени этому способствовало насыщение передовой линии противотанковыми средствами.

В этом плане крайне типична сводка за 13 июня - 33 обстрела наших позиций, 11 раз - с применением артиллерии калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, 4 военнослужащих были ранены.

Продолжается война в небе, так как противник крайне нуждается в разведывательной информации, и фактически единственным источником остаются беспилотники. Тут борьба идет с переменным успехом - все-таки российские средства радиоэлектронной борьбы по прежнему остаются достаточно эффективными - по крайней мере, против нашей армии, все вооруженной в основной своей массе по стандартам 1980-х годов.

При этом уже который месяц "точки приложения усилий" остаются прежними. С нашей стороны это прежде всего Докучаевское и Приморское направления, где метр за метром продолжается постоянное продвижение нашей группировки. Об этом, правда, можно судить только по сводкам от противника, где регулярно мелькают якобы обстрелы Докучаевска, приморских сел, а по сути имеет место неграмотное использование своей артиллерии по нашим позициям, которые уже буквально в десятках метров.

Так, например, за 14 июня пропагандисты "ДНР" сообщают о таких случаях. "Украинские силовики из тяжелых орудий обстреливали Докучаевск. В результате этого поврежден жилой дом. Также в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в селе Коминтерново (Пикузы) поврежден частный дом по улице Черняховского, а на улице Ахматовой - линия электропередач. Без света из-за этого остаются порядка 60 домов".

Есть сообщения и о ранении мирного жителя в Донецке. Такие случаи тоже вполне типичны, так как начиная с переформатирования в войсковую операцию наши военные продвинулись из Марьинки сразу на нескольких участках. Так, на одном из них под контроль был взят террикон, который является господствующей высотой.

В итоге тактическое расположение одной из механизированных бригад (по некоторым данным - 93-й) заметно улучшилось. Наши военные теперь получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь. В случае нарушения Минских договоренностей, конечно.

Марьинское направление как с нашей, так и противной стороны считается крайне опасным - в плане наступления. И дело тут, прежде всего в очень плотной городской застройке, где преимущество в артиллерии и танках практически полностью сводится на нет. И один-единственный рывок пехоты может сильно изменить соотношение сил. Мы можем достаточно легко войти на окраины Донецка с разворачиванием полномасштабного наступления. А противник - взять под контроль Марьинку с развертыванием наступления в направлении Курахово с его ТЭЦ. Причем три года назад такая попытка уже предпринималась, но даже ВСУ образца 2015 г. смогла оказать достойное сопротивление, нанеся очень чувствительные потери противнику в живой силе и технике. Что уже говорить о нынешней армии.

Рывок пехоты. Зачем ВСУ взяли еще одну высоту под Марьинкой

 

Катастрофически мало сведений о событиях на Луганском направлении, где опять таки "традиционно" все боевые действия локализуются в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка. Тут противник уже достаточно долго пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения с достаточно выгодных позиций. Однако за три года войны здесь оборудованы такие серьезные в инженерном плане позиции, опирающиеся в тылу на Северский Донец, что наряд сил артиллерии должен быть колоссальный.

По всей видимости, российско-оккупационные войска не смогли подвинуть продвижение на Светлодарской дуге. По крайней мере, сообщений оттуда в последние дни даже от местных жителей поубавилось. Впрочем, как ничего не вышло и из попытки вытеснить с новых позиций наших военных в районе Петровского Старобешевского района. Недаром россияне на последнем заседании минской группы по безопасности слезно просили вернуться к варианту разведения сторон именно в районе Петровского и Станицы Луганской.

В целом же можно говорить, что опасения перерастания боевых действий в горячую фазу именно в ближайшие пару недель остаются. Недаром ведь начальник Генерального штаба Муженко посетил все бригады, которые сейчас находятся на "первой линии", а командующий военной операцией генерал Наев буквально не вылазит с передовой.

Недаром именно на эти пару недель запланированы наиболее масштабные за последние годы учения резервистов, причем не только первой, но и второй волны. И если в Черниговской области "под ружье" встали 5 тысяч человек, то по другим областям пока ограничиваются отдельными батальонами территориальной обороны. Интересно, что всем резервистам уже доведена информация, что за пределы области их отправлять не будут, но на месте могут привлечь к "охране стратегически важных объектов и поддержанию порядка".

Есть надежда, что такие мероприятия излишни, однако лучше уж так, чем повторится ситуация конца августа 2014 г., когда от Мариуполя до Николаева не было ни одной боеспособной части и только политические причины остановили Путина от блицкрига к Херсонскому перешейку.
 

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