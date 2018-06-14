Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику

Ігор Петренко / Depo.ua

На фоне длительных и очень непростых переговоров между Украиной и Международным валютным фондом, ряд политиков, которые претендуют на участие в президентской гонке, решили дать кредиторам основания для размышлений: стоит ли с такими кандидатами в президенты вообще одалживать Киеву деньги. Мало того, что они наперегонки "отгоняют" МВФ от Украины, так еще и обещают то, чего не выдержит ни одна экономика. Тем более такая хрупкая, как наша.

В частности, на днях глава партии "За Жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что внесет в Верховную Раду законопроект об освобождении пенсионеров от "коммуналки". Мол, власть должна по примеру соседних стран снять с пожилых и нетрудоспособных граждан "непосильную" оплату коммунальных услуг. В каких государствах, кроме "совковой" Беларуси, где "бацька" Александр Лукашенко подыгрывает своему ядерному электорату, пошли на подобных шаг, Вадим Зиновьевич почему-то говорить не захотел.

В этом же духе работает и Юлия Тимошенко, которая еще в конце апреля пообещала списать долги за коммунальные услуги для бедных людей и снизить цены на газ после своего прихода к власти. "Первые шаги, которые будут сделаны в течение первой недели - будет списан долг бедных людей за ЖКХ! Потому что наличие этого долга свидетельствует о непосильности установленных тарифов для людей. И для того, чтобы по ним рассчитаться, бедным людям скоро придется продавать свои почки. Мы снимем с них это бремя", - заявила Тимошенко.

Depo.ua подсчитал, к каким последствиям могут привести предложения Рабиновича и Юлии Тимошенко в случае их победы на президентских выборах. Во-первых, подобные идеи гарантированно приведут к отказу МВФ и других кредиторов работать с такой властью. О последствиях для Украины неоднократно говорили экономические эксперты: речь идет о падении курса гривны, высокой вероятности дефолта и социальных потрясений вследствие этого.

Во-вторых, в результате реализации обещаний НАК "Нафтогаз" окажется в долговой яме. Только Киев задолжал главной нефтегазовой компании Украины 4,8 млрд гривен. Если же говорить о общеукраинской ситуации, то на конец 2017 года сумма долга составляет 28 миллиардов гривен, и сейчас она постепенно увеличивается. Если списать долги, а тем более, вывести из-под оплаты около 25% населения (речь идет о пенсионерах), отапливать квартиры придется кизяками. А если к этому еще и снизить тарифы, как предлагает Тимошенко, "Нафтогаз", а это компания национальная, окончательно обанкротится.

И это не единственные инициативы, которые озвучивают Рабинович с Тимошенко. К примеру, в "новом курсе", который на днях будет презентован Юлией Владимировной, содержится предложение отменить налог на добавленную стоимость. НДС - бюджетообразующий налог, который только в этом году принесет в казну около 200 миллиардов гривен. Почему Тимошенко, когда дважды была премьером, не предлагала отменить НДС. Да и не отменит, если ее изберут президентом. Потому что понимает последствия.

Не менее оригинальные идеи озвучил Рабинович относительно того, как заманить назад в Украину трудовых мигрантов. Мол, для этого необходимо вернуть в собственность государства все стратегические объекты. Какие именно объекты могут обеспечить несколько миллионов украинцев рабочими местами, нардеп почему-то не рассказал...

Еще один метод возврата гастрабайтеров от Рабиновича - и дальше запрещать создание рынка земли, что, мол, тоже вернет украинцев из-за границы. На самом деле, нардеп говорит об этом так, будто земля, несмотря на всяческие запреты, не продается, а в Украине нет аграрных кампаний, которые удерживают миллионы гектаров на собственном балансе.

Но если смоделировать ситуацию, которую вдохновенно расписывает Рабинович, то все выглядит иначе. Украинские гастарбайтеры перечислили на Родину только в 2016 году около 7 миллиардов долларов. Эта сумма составляет 6,5 % ВВП Украины - это полностью перекрывает весь военный и образовательный бюджет страны. В целом, за последние 5 лет украинцы лишь официально перечислили свыше 40 миллиардов долларов. Со скрытыми передачами эта сумма составляет 52 миллиарда долларов.

Каким образом Рабинович планирует перекрыть эту огромную сумму? Это можно сделать, разве распродав всю землю в стране. Земельный банк качественной пахотной земли составляет около 30 миллионов гектаров стоимостью в среднем 2 тысячи долларов за гектар. Путем несложных арифметических подсчетов можно вычислить, что в случае продажи всей пригодной к сельскому хозяйству земли можно заработать около 60 миллиардов долларов. То есть, практически столько, сколько трудовые мигранты ввозят в Украину за 5 лет. Поэтому Рабинович должен определиться: либо гастарбайтеры возвращаются в Украину (без реальных рабочих мест), либо все же придется продавать землю.