Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ, - источник

Глава Национального банка Яков Смолий подал кандидатуру зампредправления ВТБ Банка Сергея Холода на должность заместителя главы регулятора, а Екатерины Рожковой - на должность первого замглавы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на финансовом рынке.

"Назначение Холода замом и Рожковой первым замом ожидается в пятницу", - сказал он.

Он добавил, что Совет НБУ может рассмотреть вопрос об их назначении на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня.

При этом Национальный банк Українським Новинам сообщил, что, согласно законодательству, глава НБУ имеет право созывать внеочередное заседание совета регулятора, и такое представление уже внесено.

Другой источник в НБУ сообщил Українським Новинам, что кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ могут рассмотреть ближе к концу июня.

В конце мая стало известно, что заместитель председателя правления ВТБ Банка Сергей Холод является кандидатом на должность заместителя главы Национального банка.

Екатерина Рожкова на данный момент является замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, согласно закону "О Национальном банке Украины", назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит совет НБУ по представлению главы регулятора.