Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу.

Закон был принят Верховной Радой 7 июня и опубликован в официальной газете парламента "Голос України" 13 июня, передают Українськi Новини.

Данным документом Президенту Петру Порошенко предложено внести в парламент технический законопроект о создании Антикоррупционного суда.

Антикоррупционный суд начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, не менее 10 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты.

Предельное число судей будет определено позже.

Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, подследственным Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент - 881 тыс. гривен).

Также закон предусматривает создание Общественного совета международных экспертов, который сможет ветировать кандидатуры на должности судей Антикоррупционного суда.

Совет создается сроком на 6 лет Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) и является ее вспомогательным органом.

Члены Совета назначаются на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.

Членами Общественного совета могут быть назначены граждане Украины или иностранцы, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы в других странах не менее 5 лет по процессуальному руководству или осуществлению судопроизводства в делах, связанных с коррупцией.

Члены Совета будут получать вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда (на данный момент - 132,2 тыс. гривен), а также компенсацию проживания и проезда (для непроживающих в Украине).

Совет собирает, проверяет и анализирует информацию о кандидатах и предоставляет ее ВККС.

По инициативе не менее 3 членов Совета созывается совместное с ВККС заседание.

Решение о соответствии кандидата необходимым требованием принимается большинством от общего состава (16 - ВККС и 6 - Совет экспертов, всего - 22) при условии, что за такое решение проголосовало не менее половины членов Совета (3 из 6).

Кроме того, устанавливаются дополнительные гарантии безопасности судьям.

В частности, судьям Антикоррупционного суда, а в случае необходимости также членам их семей предоставляется круглосуточная охрана от Службы судебной охраны.

Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками тревожной сигнализации.

Судьей Антикоррупционного суда может стать гражданин Украины, который имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж (в совокупности - не менее 7 лет).

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ выступает за пересмотр нормы об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.

Согласно данной норме, Антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, подследственным НАБУ, переданные до момента его создания.