Курс доллара на межбанке неожиданно подняли и рисуют новые сценарии

Елена Лысенко / UBR.ua

Покупатели доллара расшевелили валютный рынок после двух дней застоя. 13 июня они подняли его курс на 5 копеек, и зафиксировали на закрытии межбанка в рамках 26,1450-26,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Спрос на валюту начал расти с самого утра и держался на протяжении всех торгов. Большинство казначеев утверждали, что активнее скупать валюту начали клиенты-импортеры, уверяя, что банки для себя почти ничего не брали. Но некоторые финансисты все же отмечали активизацию спекулянтов.

«Рост ликвидности в банковской системе сыграл спекулятивную роль: курс начали раскачивать и расширять диапазон торгов», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 4,2 млрд. (до 57,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 4,2 млрд. грн. (до 56,1 млрд. грн.).

Из числа валютных продавцов выделяли лишь ПУМБ и Приватбанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и ProCredit Bank. Хором банки нарастили сегодня объем торгов со вчерашних $287,7 млн. до $308,24 млн.

При этом банкиры уверяют, что на настроения рынка не повлияло сегодняшнее постановление Нацбанка о продлении с завтрашнего дня требования по обязательной продаже 50% валютной выручки еще на полгода - до 13 декабря 2018 г. Это решение было предсказуемым и не сильно расстроило экспортеров и рынок в целом. Финансисты в принципе не делали большого события из сегодняшнего роста котировок.

«Думаю еще рано говорить о новом тренде или каком-то глобальном валютном дефиците. Во-первых, банки достаточно быстро стали продавать доллар с позиции по мере роста спроса и котировок. Во-вторых, можем скоро увидеть повышение валютных продаж со стороны экспортеров - тех же аграриев, которые уже собирают озимые и будут отгружать их за границу. Доллар будет интенсивнее поступать на рынок», - считает Юрий Гриненко.

Правда, в этой связи возникает другой риск - роста спроса на наличный доллар. Мелкие фермеры по ходу сбора урожая любят разворачивать мгновенные продажи зерна - буквально с машины. Быстро получают гривну и пытаются тут же ее конвертировать в валюту.

Но пока этот риск не сильно отражается на курсе. В банковских обменниках наличный доллар подорожал сегодня в среднем на 2-3 копейки, но максимальный ценник на продаже людям все равно не превышал 26,35 грн./$. С ним работал лишь ВТБ Банк. Хотя некоторые крупные структуры старались держать свои цены рядом: например, национализированный Приватбанк отдавал «американца» по 26,25 грн./$.

В тоже время большинство банков при продажах валюты продолжали укладываться в привычный коридор - 26,10-26,20 грн./$: OTP Bank, Пиреус Банк, Universal Bank, Проминвестбанк, Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Мегабанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Правэкс-Банк, Укрэксимбанк.

Самую дешевую валюту продавали небольшие банки (КомИнвестбанк, Банк ¾ ) или небанковские финучреждения - по 26,05 грн./$.

При это финансисты выкупали доллар у людей в рамках 25,50-26,07 грн./$.

С аналогичной динамикой бакс дорожал и на черном рынке. Менялы начинали день в рамках 26,0-26,07 грн./$, к полудню подняли ценник к 26,02-26,08 грн./$. А по мере роста спроса на валюту к вечеру повысили расценки до 26,03-26,10 грн./$.

По дальнейшему курсовому движению банкиры дают разные прогнозы.

«Скорее всего, завтра старт межбанка произойдет в рамках 26,13-26,16 грн./$. Что может заинтересовать валютных продавцов, после чего долларовые котировки могут немного откатиться. Объективных причин для подорожания валюты сейчас не вижу», - отметил Юрий Гриненко.

Спокойно настроен и начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк: «Не думаю, что завтра будут какие-то существенные изменения».

Хотя в некоторых банках не исключают и расширения коридора.

«По нашему мнению, завтра тенденция к росту курса сохранится, в связи с чем в открытые торги может выйти НБУ для урегулирования ситуации. Торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,17 грн./$», - считает Олег Куринной.