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Парубий рассказал, когда Украинская церковь может получить Томос
18:26 13.06.2018 |
Украина надеется получить от Константинопольского патриарха право на независимую от Москвы Церковь к 1 августа, когда будет праздноваться 1030 лет крещения Киевской Руси.
Об этом заявил в Лондоне председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Польское радио".
Спикер украинского парламента отметил, что Патриарх РПЦ Кирилл является автором идеи Русского мира, которая используется в Украине как одна из технологий комплексной гибридной войны.
В частности, Парубий рассказал, как боевики российского офицера по прозвищу "Стрелков" убивали украинских граждан на Донбассе ночью, а к утру приходили прятаться за стенами православных монастырей в 2014-15 годах.
Хотя Киев не имеет непосредственного влияния на Константинопольский патриархат, от которого зависит предоставление легитимного статуса независимой Украинской православной церкви, Парубий заявил, что "решение может быть принято неожиданно быстро".
Напомним, что 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой издать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Он убежден, что Украине нужна единая поместная автокефальная церковь, поскольку "четыре церкви разъединяют страну".
Архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.
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