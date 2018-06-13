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НБУ сохранил требование к обязательной продаже поступлений валюты в размере 50%
15:16 13.06.2018 |
Национальный банк сохранил требование к обязательной продаже поступлений валюты в размере 50%.
Данное решение утверждено постановлением правления НБУ №65 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений" от 12 июня 2018 года, передают Українськi Новини.
НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.
"Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке", - указано в сообщении.
Отмечается, что требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.
Последний раз Национальный банк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил его с 65% до 50%.
Данное решение вступает в силу с 14 июня 2018 и действует до 13 декабря 2018 включительно.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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