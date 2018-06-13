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Кабмин начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов
12:09 13.06.2018 |
Кабинет Министров решил запустить пилотную упрощенную систему использования регистраторов расчетных операций (РРО).
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что принятие данного акта позволит провести пилотный проект, во время которого будет проведено изучение эксплуатации новейших РРО, возможность их применения, принятия их в промышленную эксплуатацию.
Это будет содействовать использования РРО среди субъектов хозяйствования, которые избирают упрощенную систему налогообложения.
Кроме того, это позволит осуществлять удаленный контроль за осуществлением расчетов и оборотом товаров на предприятии.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пилотный проект будет запущен с сентября.
По его данным, правительство совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) предлагает бизнесу обновленную систему e-receipt, которая позволит бороться с "серым импортом", нелегальной торговлей и контрабандой.
В ходе презентации вышеуказанного нормативного акта и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что регистрация новых кассовых аппаратов будет сокращена с 5 до 1 дня, а также будет проводиться на основании одного лишь заявления.
По ее словам, в качестве РРО могут быть использованы мобильные телефоны или планшеты.
Кроме того, будет запущен государственный реестр производителей и поставщиков РРО.
Она объяснила данную инициативу в виде пилотного проекта с целью изучения ошибок и исправления их в ходе работы по новым правилам.
В свою очередь Гройсман оценил экономию бизнеса от принятия данного документа в 2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, ГФС констатирует, что количество зарегистрированных РРО выросло на 7,5%, или на 20 тыс. штук до 286 тыс. штук в течение 2017 года.
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