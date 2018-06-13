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Eurosatory-2018:Что за оружие и технику Украина повезла в Париж
10:14 13.06.2018 |
11 июня в Париже стартовала 26-я международная выставка оружия и военной техники Eurosatory-2018 - крупнейшее в своем роде событие в Европе. Более того, это одна из крупнейших в мире международных выставок в области технологий, безопасности и обороны. Проводится она раз в два года с 1967 года под патронажем минобороны Франции.
В этом году участие в ней приняли 1750 компаний из 63 стран мира. Украину традиционно представил госконцерн "Укроборонпром". В течение выставки предприятия госконцерна будут демонстрировать противотанковые ракетные комплексы, бронетехнику, высокоточное артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.
В частности, на выставке демонстрируются легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" от ГП "ДККБ "Луч", высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Квитнык-К" от ГП НПК "Прогресс", БПЛА "Spectator".
Кроме демонстрации собственных разработок представители предприятий "Укроборонпрома" планируют наладить военно-техническое сотрудничество с ведущими иностранными производителями комплектующих к военной технике и вооружению. В первую очередь, это касается налаживания поставок современных разработок для систем прицеливания, наведения, разведки и наблюдения.
Кстати, в контексте проблем, с которыми столкнулись украинские танкисты на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, новые системы прицеливания нам не помешали бы.
Но сейчас не об этом. Давайте подробнее ознакомимся с ассортиментом продукции, которую "Укроборонпром" выставил на выставке в Париже.
Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар"
"Корсар" - это легкий переносной ракетный комплекс, предназначенный для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.
Разработчиком данного вида оружия является конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром".
Из него можно вести огонь как со станка, так и с бруствера. Также "Корсар" может быть использован в составе боевых модулей. В частности, в боевом модуле "Блик-2М" разработки Киевского бронетанкового завода, предназначенном для установки на легкобронированной военной технике, например ББМ "Дозор-Б".
Дальность стрельбы "Корсара" - до 2,5 км, что вдвое больше, чем у гранатомета РПГ. При этом ракета, летящая по лазерному лучу, является управляемой. Время в полете на максимальную дальность - 12 секунд. Бронеуязвимость тандемной кумулятивной боевой части при динамической защите составляет не менее 550 мм, а при осколочно-фугасной с ударным ядром - не менее 50 мм.
От других ПТРК, таких как "Стугна-П", "Барьер" и "Скиф", "Корсар" отличается легкостью (общая масса 18 кг) и мобильностью - ракета выстреливается с плеча, ее мощности достаточно для уничтожения практически всех существующих видов бронетехники, а управляемость обеспечивает до 100% поражения цели.
Высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Квитнык-К"
Управляемый артиллерийский снаряд "Квитнык" - это осколочно-фугасный боеприпас с лазерной полуактивной головкой самонаведения (типа 9Э421), который предназначен для оснащения систем ствольной артиллерии калибра 152-мм и/или 155-мм (под стандарты НАТО).
Это продукт разработки ГП НПК "Прогресс", которое входит в состав ГК "Укроборонпром". На вооружение Вооруженных сил Украины "Квитнык" был принят еще 6 декабря 2012 года, однако состоял из российских комплектующих.
В 2017 году компанией были завершены работы по диверсификации элементной базы управляемого артиллерийского снаряда "Квитнык", и все российские комплектующие были заменены на отечественные и западные аналоги. В результате полученный боеприпас получил лучшие характеристики по сравнению с предыдущей версией.
"Квитнык" обеспечивает поражение танков, пусковых ракетных установок, бронированных машин, защитных сооружений (ДОТов; ДЗОТов; зданий, приспособленных для обороны и т. д); самоходных и буксировочных артиллерийских орудий; командных центров управления, узлов связи, мостов и водных переправ; боевых, десантных и транспортных кораблей и тому подобное.
Его лазерная полуактивная система наведения позволяет применять боеприпас не только против бронетехники, но и против других важных военных объектов. Он может применяться для наземной артиллерии, например, для самоходных гаубиц типа " Мста-С или 2СЗМ "Акация", что существенно сокращает время выполнения боевой задачи. Способен поражать цели, двигающиеся со скоростью до 10 м/с (36 км/ч) с вероятностью 0,9.
Дальность стрельбы "Квитныком" составляет 20 км. При этом его вес не превышает 48 кг.
Беспилотный летательный аппарат "Spectator"
Беспилотник "Spectator" был разработан в тесном сотрудничестве между НТУ "КПИ им. И. Сикорского" и "Меридианом" им. С. Королева", входящим в состав "Укроборонпрома". Точнее, это не просто беспилотник, а целый БпАК (беспилотный авиационный комплекс).
Один такой БпАК состоит из наземной станции управления и трех беспилотных летательных аппаратов. Максимальная высота полета составляет 2 км. Он способен развивать скорость до 120 км/ч и непрерывно находиться в полете до 2-х часов.
Наземная станция обеспечивает прием и передачу сигналов на беспилотник на расстоянии до 30 км. При этом командно-телеметрический канал передает информацию о положении, параметры полета и координаты целей, а также обеспечивает программирование системы автоматического управлением беспилотником. Канал радиоуправления контролирует дрон при подавлении системы спутниковой навигации и управление целевой нагрузкой, а канал передачи видеосигнала передает изображение с целевой нагрузки на наземную станцию управления.
Электрическая силовая установка летательного аппарата имеет низкий уровень шума, что делает эти дроны почти незаметными, а оптимальное соотношение веса полезной нагрузки на единицу массы придает ему высокие аэродинамические характеристики.
Плюс они оснащены современными видео и тепловизионнными камерами, позволяющими отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров. Как это выглядит - можно видеть на видео:
Дополнительно устройство можно оснастить камерой дневного/ночного видения с 10-кратным зумом, тепловизионной и мультиспектральной камерами, фотокамерой высокого разрешения, датчиком радиационного фона и другим оборудованием.
Вот такое оружие и технику представляет Украина на крупнейшей военной выставке Европы. А среди образцов, представленных другими странами, наиболее интересным сейчас выглядит панъевропейский танк EMBT нового поколения, разработанный совместной компанией с участием немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter. По сути, это гибрид, который сочетает шасси немецкого танка Leopard 2 с башней Leclerc и пушкой 120-мм. Но о нем в другой раз.
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