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Доллар на межбанке затоптали: курс не дали опустить, но завтра раскачают
23:57 12.06.2018 |
Валютчики никак не могут раскачать курс доллара. 12 июня была надежда продавить безналичные котировки к 26,08-26,09 грн./$, однако казначеи так и не смогли этого сделать. В итоге межбанк закрылся на уровнях предыдущего дня - в рамках 26,095-26,10 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Первым рынок растревожил Нацбанк. После его утреннего выхода с выкупом по 26,0890-26,09 грн./$ (приобрел около $10 млн.) котировки приподнялись на полкопейки-копейку. А новый подъем спровоцировали уже банки с иностранным капиталом, которые под занавес торгов сделали несколько валютных покупок. Этого оказалось достаточно для небольшого роста котировок.
«Безналичная торговля идет очень в узких диапазонах», - объяснил ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Казначеи говорят, что активнее всего доллар скупали ING Bank, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank, а продавали - Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Ситибанк, Укрэксимбанк, а также ПУМБ (продавал, но меньше обычного).
Объем торгов увеличился совсем незначительно: со вчерашних $270,32 млн. до $287,7 млн. И, похоже, уже не будет сильно расти до конца лета - рынок перешел в отпускной (читай - малоликвидный) режим. Потому финансисты пока не предсказывают межбанку резких раскачек.
«Завтра вряд ли что-то поменяется», - заверил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Хотя директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной и спрогнозировал на 13 июня работу межбанка в более широких рамках - 26,07-26,12 грн./$.
«Факторы влияния на курсовые колебания завтра остаются неизменными: объем сделок может увеличиться за счет обеспечения хозяйственной деятельности крупными игроками рынка, увеличение остатков банков на корсчетах НБУ может спровоцировать спекулятивные колебания, расширяющие диапазон торгов», - объяснил он.
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