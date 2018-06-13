В Украине начали по-новому оформлять ДТП

Денис Вергун / UBR.ua

Документы по административным делам разрешат фотографировать, но свидетелей теперь привлекать не обязательно.

В Украине с сегодняшнего дня начнут по-новому оформлять материалы об административных проступках на дороге. Приказом МВД №318 вносятся изменения в соответствующую Инструкцию, а также регулируется порядок внесения данных о правонарушениях в систему автоматизированного учета.

С одной стороны, водителям облегчают доступ к материалам дела, но с другой, увеличивается пространство для манипуляций со стороны полицейских, говорят правозащитники.

Не нужное обяжут удалить

Согласно новым правилам, подразделения административной практики (структурное подразделение полиции) будут осуществлять не только учет выданных, использованных бланков протоколов и постановлений по административным делам, но и следить за внесением и обработкой всей сопутствующей информации в автоматизированную систему.

Эти данные они обязаны вбить в систему в течение трех дней с даты получения административных материалов (а если дело проходит по «пьянке» - в течении одного дня) и в десятидневный срок направить в органы (должностным лицам), которым предоставлено право налагать админ взыскания.

Подразделениям полиции поручено хранить материалы по делу три года, после чего они подлежат уничтожению спец комиссией.

В то же время, фото и видео данные по делу, вместо трех месяцев, теперь будут храниться в полиции всего один месяц с даты фиксации правонарушения. Если водитель решит обжаловать постановление, срок сохранения материалов должны будут продлить на время рассмотрения.

Но наиболее принципиальными нововведениями в Инструкции юристы называют:

* Участникам аварии разрешат фотографировать схему ДТП. Ранее для этого необходимо было направлять в полицию соответствующий запрос;

* В случае отказа предполагаемого правонарушителя подписывать протокол, такой документ больше не нужно заверять подписями двух свидетелей. В нем просто сделают пометку об отказе.

«Раньше разрешение фотографировать схему ДТП давали патрульные на свое усмотрение. Могли и не разрешить. А по прошествии некоторого времени, схема могла измениться в пользу того или иного участника происшествия. Поскольку теперь полицейские обязаны предоставить право для фиксации сразу после ее составления - это минимизирует риски фальсификации схемы при дальнейшем рассмотрении дела», - заметил в беседе с UBR.ua автоюрист Владимир Караваев.

Страховщики же только приветствуют такое нововведение, отмечая при этом, что никаких существенных отличий от прежних правил в части их работы с клиентами не предвидится.

«Естественно, какой смысл специально ехать в подразделение полиции, писать заявление для выдачи бумажной копии схемы, если практически у каждого водителя есть телефон с фотокамерой. Поэтому эта норма давно уже себя изжила, и де-факто полицейский дает участникам ДТП сфотографировать копию схемы на месте. Всем от этого только легче. Для нас, никаких принципиальных отличий по обновленной инструкции нет», - рассказал нам директор департамента урегулирования убытков региональной сети ПРАТ «СК «Арсенал Страхование» Палазов Константин.

Смогут оформлять нарушения без водителей

Больше всего вопросов у правозащитников вызывает именно норма о необязательности привлечения свидетелей.

Если раньше водитель отказывался подписать протокол об админ правонарушениях, то такой отказ должны были подтвердить своими подписями два свидетеля. Сейчас же эту норму убирают.

Фактически полицейский может даже не вручать протокол, не разъяснять водителю его права. В конце концов, автомобилист вообще может не знать, что в отношении него составляется протокол, говорят юристы.

«Это дает почву для злоупотреблений. Предположим, остановили водителя по малозначительному поводу или без повода, запомнили данные. Водитель поехал дальше, а в этом время полицейские составили протокол, скажем, по 130 статье КоАП («пьянка за рулем») за отказ от осмотра, якобы он отказался протокол подписывать. Свидетелей не надо. Последствия представить нетрудно», - подметил в разговоре с UBR.ua адвокат Вадим Володарский.

Страховики не исключают, что таким образом патрульным хотят облегчить составления админ материалов на водителей, нарушения которых зафиксированы в автоматическом режиме.

«Скорее всего, они готовят почву для введения штрафов за нарушения с помощью автоматических систем фиксации», - заметил нам начальник отдела внешних связей АСК «ИНГО Украина» Александр Мельничук.

Несмотря на то, что теперь водитель имеет полное право не подписывать протокол, юристы рекомендуют все же настоять и ознакомиться с материалами дела, и дать свои пояснения в письменном виде.

В графе, где нужно подписаться, просто указать свое несогласие с вменяемым правонарушением. Там же, в случае необходимости, стоит указывать и желаемые ходатайства по делу: о помощи адвоката или переносу дела.

До сих пор Акт освидетельствования водителей на состояние опьянения в медицинском учреждении нужно было вручать водителю под расписку. По новым правилам подпись водителя не требуется.

«Опять же, водитель может и не знать, что он «проходил освидетельствование на состояние опьянения». Подтвердить, что его не было в медицинском учреждении будет непросто. Полицейские смогут оформлять такие акты без присутствия водителя», - говорит автоюрист Богдан Глядик.

Лазейка для нарушителей

Вместе с тем, оставили лазейку и для самих водителей. Согласно новых правил, полицейские должны удалить фото и видео материалы по делу по истечению десяти дней. Норма писались из расчета, что водитель может в течении тех же десяти дней оспорить постановление патрульных.

Но дело в том, что у автомобилистов есть вполне законное право продлить себе сроки для обжалования админ нарушения, например, по состоянию болезни (предъявив соответствующую справку).

В итоге, может получится так, что недобросовестный водитель, дождавшись удаления дополнительных доказательств по его делу, благополучно их обжалует по истечению десятидневного срока.

Но прибегать к таким схемам по мелким админ правонарушениям водители-нарушители вряд ли будут, считают юристы.