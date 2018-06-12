Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

Во вторник к зданию Дворца мира в Гааге подъехал грузовик с бумагами. С украинскими бумагами, в сопровождении тамошнего посла Украины Всеволода Ченцова.

В этом грузовике привезли так называемый "меморандум" к иску Украины против России - то есть доказательства того, что Россия действительно нарушает конвенции ООН, когда ущемляет украинцев и крымских татар в Крыму, когда запрещает деятельность Меджлиса, а также когда финансирует террористов на оккупированной части Донбасса.

"Европейская правда" разобралась, что за доказательства мы предоставляем Международному суду ООН, почему их так много, а также чего стоит ждать в ответ от россиян.

17 тысяч страниц

Очень коротко напомним, о чем идет речь. В январе 2016 года Украина официально сообщила в Международный суд ООН о том, что Россия нарушает две конвенции Организации Объединенных Наций: о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

Это не значит, что у нас нет других претензий к РФ - совсем наоборот. А эти конвенции Украина выбрала только потому, что они позволяют судить Россию даже без его согласия на участие в процессе (в то время как большинство договоров ООН предусматривают обоюдное согласие). К сожалению, из-за этого большинство крымских преступлений режима Путина остались за рамками данного иска.

Уже в марте 2017 года в Гааге состоялись первые слушания, а в апреле суд вынес первое промежуточное решение: признал жалобу приемлемой (на юридическом языке - признал за собой юрисдикцию prima facie).

И только 12 июня 2018 года, в определенный судом период, Украина направила в Гаагу подробные доказательства российских преступлений. "Меморандум (английский термин - Memorial) - ключевая часть межгосударственного иска", - объясняет Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел, которая определена агентом Украины при рассмотрении в МС ООН и отвечает также за ряд других судебных процессов против страны-агрессора.

Грузовик мы упомянули не для красоты - речь идет о невероятном количестве документов.

Сам меморандум довольно небольшой, около 370 страниц объяснений, со ссылками на дополнительные документы (приложения к меморандуму). В МИД, где готовили эту документацию, говорят, что это типичный объем для межгосударственных споров.

А вот объем "приложений", доказывающих агрессию РФ - беспрецедентен. Ни в одном другом межгосударственном споре не подавалось столько доказательств. "Помимо собственно меморандума, мы передаем 28 томов, плюс-минус по шестьсот страниц каждый. Всего - 17 тысяч страниц", - рассказывают дипломаты. Эти данные подтвердил и министр Климкин.

 

Международный суд ООН - организация очень консервативная. Когда составляли правила суда, в мире не слишком заботились об экологии, поэтому все документы подаются не просто в бумажном виде, а в 75 экземплярах (!!!). Следовательно, если взять стандартный вес пачки бумаги, 2,5 кг, то общий вес украинских доказательств составляет примерно шесть с половиной тонн!

Конечно, без электронных носителей тоже не обошлось, ведь значительная часть доказательств - это видео- и аудиозаписи.

Что мы передали?

Столько доказательств в МС ООН еще никто не подавал. К примеру, один из самых "больших" исков - Хорватия против Сербии о геноциде, поданный в 2005 году, - составлял "всего лишь" две с половиной тысячи страниц.

В МИД настаивают, что 17 тысяч страниц от Украины - это вынужденный объем.

"Особенность в том, что в нашем случае Россия отрицает абсолютно все - и свою причастность, и очевидные факты. Видео, аудио, спутниковые снимки - все это они называют выдумкой. Поэтому мы везде, где это возможно, давали подтверждение доказательств из нескольких источников" , - объясняет Елена Зеркаль.

"И конечно же, мы не брали все подряд", - добавляет она. В МС ООН передана лишь небольшая часть тех доказательств, документов, записей, которые есть у СБУ.

Аудиозаписи - это преимущественно перехваты разговоров россиян и боевиков. Видео - в основном то, что касается MH-17. Все это - материалы следствия, в отношении которых есть санкции, проведена экспертиза, доказана подлинность", - пояснила она. В практике МС ООН уже были случаи использования записей радиоперехвата (например, в деле о геноциде в Руанде), поэтому в МИД не сомневаются, что эти доказательства будут приемлемыми для судей.

Все разговоры боевиков между собой и с их российскими руководителями сопровождаются расшифровкой с переводом. И это, к слову, было непросто сделать.

Иногда разговоры наполовину состояли из матов. Как их перевести на английский для судей?

Зеркаль говорит, что и сама не знала значения некоторых матерных слов на русском (например, в переговорах об обстреле жилых районов Мариуполя) - но переводчики справились.

Да и, наконец, главную ценность представляет не разнообразие лексикона, а то, что перехваченные разговоры доказывают: целый ряд терактов - не только на Донбассе, но и в других городах Украины, - были осуществлены при поддержке российского государства.

Что доказываем?

Иск Украины против России не ставит целью доказать все преступления россиян. А учитывая объем доказательств по отдельным эпизодам - ​​это, похоже, правильное решение.

Он фокусируется лишь на нескольких эпизодах - тех, где СБУ считает железобетонными доказательства причастности российского государства к совершению терактов. Речь идет лишь о тех событиях, которые произошли не позднее зимы 2017 года - Украина не добавляет новых эпизодов, чтобы не дать дополнительные козыри в руки российским юристам, которые бы позволили им затянуть процесс. Точнее, одно исключение есть, но о нем ниже.

В Крыму главным, несомненным преступлением РФ являются притеснения в отношении Меджлиса крымскотатарского народа. Причем здесь россияне игнорируют все решения международных органов, в том числе гаагского суда. Как известно, МС ООН еще в прошлом году обязал россиян восстановить деятельность Меджлиса на время рассмотрения дела. Месяц назад судьи обратились к РФ с требованием объяснить, почему они так и не выполнили это предписание.

Также в крымской части иска Украина представила доказательства системных притеснений украинцев и крымских татар, закрытие школ, создание препятствий для общения на родном языке и т.п.

В части о финансировании терроризма речь идет прежде всего о событиях на Донбассе, но не только о них. МИД доказывает, что россияне напрямую руководили группой "Харьковские партизаны", которая готовили теракты в областном центре; направляли деятельность террористов, ответственных за взрывы в Одессе.

А теперь самое неожиданное - о столице.

В наш иск в Суд ООН включили эпизод о раскрытом покушении на Антона Геращенко.

В то время как в украинском обществе отношение к этой истории довольно скептическое, в СБУ уверены, что покушение не только планировалось, но и должно было осуществиться при кураторстве спецслужб РФ. Эта уверенность оказалась настолько сильной, что МИД согласился добавить "эпизод Геращенко" к меморандуму даже несмотря на то, что в начале слушаний Украина о нем не упоминала.

Но политический терроризм - слишком важная вещь, которая может повлиять на решение Гааги, объясняют в МИД.

Что касается событий на Донбассе, то главными эпизодами, конечно, являются теракт против "Боинга" Малайзийских авиалиний и обстрелы жилых кварталов Мариуполя в январе 2015 года.

Также в доказательной базе - обстрел Краматорска (февраль-2015), обстрел КПП вблизи Волновахи, когда под "Град" попал пассажирский автобус, а также обстрелы Авдеевки (зима 2017 года).

В пакете доказательств, поступивших в Гаагу, есть показания 10 свидетелей по эпизодам о финансировании россиянами терроризма, а также 7 свидетелей - о притеснениях по национальному признаку в Крыму. "Привлекали также авторитетного международного эксперта-баллиста, с которым выезжали на место преступления в Мариуполь, Волноваху, - объясняют в МИД. - Изучали направление выстрелов, пересчитывали осколки и т.п."

Какие еще доказательства предоставила Украине, узнаем через несколько лет. Сейчас материалы меморандума являются конфиденциальными, но после решения суда ООН они станут публичными. Суд обычно только "зарисовывает" в документах некоторые персональные данные.

И именно тогда станут известны, например, детали "дела Геращенко", которые оказались настолько убедительными и для СБУ, и для МИД.

Что дальше?

"Речь идет об одном иске, и он не будет разделен. Мы четко доказываем, что все эти действия - и в Крыму, и на Донбассе, и в Харькове, и в Киеве - являются составляющими единой политики РФ в отношении Украины", - объясняет Елена Зеркаль.

Его рассмотрение не будет сверхбыстрым - таковы процедуры Международного суда ООН. И именно из-за этих процедур, кстати, Украина начала подавать иски к России только в 2017 году. До этого мы должны были провести с россиянами несколько раундов консультаций по "спорным вопросам". Конечно же, без шансов на успех - но таковы правила.

Именно на их несоблюдении свое время погорела Грузия. Еще в 2008 году, после российской агрессии, грузины обратились с иском в МС ООН и использовали точно ту же конвенцию о недискриминации, которую сейчас использует Украина. Но из-за того, что послевоенный Тбилиси не прошел обязательные этапы "диалога" с агрессором, Грузия проиграла. В 2011 году Суд ООН объявил, что отказывается рассматривать дело по существу.

Поэтому формальности, пусть даже неприятные, для нас очень важны.

Что касается дальнейшего рассмотрения дела, то календарь уже есть. У Украины было 13 месяцев на подготовку своего меморандума; теперь у России есть те же 13 месяцев для ответа. До 12 июля 2019 года они должны представить свою реакцию на наши обвинения. Затем суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга, скорее всего, речь будет идти о более коротком сроке. Возможно - полгода суммарно.

Так мы переходим уже в 2020-й.

Почти наверняка россияне будут действовать так же, как и в грузинском деле - отрицать само право Украины судиться с ними. Это займет дополнительное время.

Но рано или поздно будет и решение по существу. В МИД не сомневаются, что докажут преступления России как государства. А уже потом речь пойдет и о наказании ее руководства.

Поэтому этот длительный и утомительный процесс в Международном суде ООН точно не будет последним как для нашего государства, так и для страны-агрессора.
 

ПО РУБРИКАМ

19:46 Украинские банки успешно перешли на МСФО9 - Нацбанк

19:36 Фондовые индексы Украины 12 июня вновь изменились разнонаправленно

17:52 НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля

17:22 Депозитные ставки для физлиц 12.06.18

17:17 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 12 июня составил 26.0875 грн

16:23 Доля «плохих» долгов пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без «Привата» достигает 82% - НБУ

15:24 НБУ упростил международные денежные переводы

15:15 НБУ улучшил оценки кредитного риска и риска прибыльности банковского сектора

15:08 Потребкредиты не угрожают финансовой стабильности

15:02 НБУ: Значительные юридические риски - главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования

14:36 НБУ намерен ввести коэффициент чистого стабильного фондирования для банков в течение 12 месяцев

13:56 Встреча Трампа и Ким Чен Ына не повлияла на финансовые рынки — Bloomberg

13:52 СО «Доминанта» лишили всех лицензий

12:33 Верховный Суд запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военным на время особого периода

12:01 37% украинцев не имеют банковских счетов, - НБУ

• дальше…

19:43 В Турции запущен газопровод TANAP

19:27 Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН

14:53 Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма

13:56 Встреча Трампа и Ким Чен Ына не повлияла на финансовые рынки — Bloomberg

13:36 Зять короля Испании приговорен к многолетнему тюремному сроку

10:23 США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризации: документ

10:13 Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний

08:26 Меркель и Лагард высоко оценили состояние мировой экономики

07:55 Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Это первый в истории саммит США-КНДР

11.06 США ввели санкции в отношении трех российских компаний

11.06 ЕС перечислил темы Brexit, по которым с Великобританией пока не достигнуты договоренности

11.06 Китайские хакеры украли секретные данные ВМС США

11.06 Создана межпарламентская ассамблея Украины, Молдавии и Грузии

11.06 Страны «Большой семерки» обмениваются «любезностями» с Трампом

11.06 Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку». Что говорят об этом в США?

• дальше…

18:58 Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место

11.06 За год пограничники ЕС не пустили 44 тысячи украинцев – ГПСУ

11.06 Безвизом с ЕС за первый год воспользовались 555 тысяч граждан Украины

07.06 Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

06.06 Хроника паники и истерики. Нужно ли бояться пожаров в Чернобыльской зоне

05.06 К 2019 году все ОТО получат в свою собственность землю, - Гройсман

04.06 С 1 августа всему Киеву могут отключить горячую воду, - КГГА

31.05 НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

31.05 Укрнафта обнаружила 1,5 тыс. нелегальных врезок в газопровод в одном из сел Ивано-Франковской области

29.05 Украина резко поднялась в «индексе паспортов»

29.05 ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

24.05 Киевского Ленина может заменить создатель биткойна

24.05 Украина поднялась на одну ступень в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD

24.05 «Укрзализныця» ввела в эксплуатацию Бескидский тоннель

24.05 Украинцы привлекли $100 млн за счёт ICO криптовалют

• дальше…

19:27 Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН

17:25 Волкер: Я удостоверился, что к боевым действиям и гуманитарному кризису на востоке Украины привела интервенция РФ

14:53 Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма

10:36 Перевірка Україною: на що може розраховувати Київ на липневому саміті НАТО

08:50 Уход Жебривского. Кто будет готовить Донбасс к выборам-2019

08:10 Климкин рассказал о хороших новостях со встречи «Нормандской четверки»

11.06 Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

11.06 ГФС останется в подчинении Минфина, - источник

11.06 Донецкий губернатор Жебривский подал в отставку

11.06 НАБУ расследует возможное незаконное обогащение депутата Рады Остапчука («Відродження»)

11.06 В три этапа. Когда Украина создаст собственный боевой самолет

11.06 Создана межпарламентская ассамблея Украины, Молдавии и Грузии

08.06 От 6 месяцев до 6 лет. Почему запуск Антикоррупционного суда может затянуться на годы

08.06 Генпрокуратура начала расследовать высказывания депутата Рады Мураева в адрес украинского режиссера Сенцова как госизмену

08.06 Бои на Луганщине: Что задумали террористы «ЛНР» в районе Голубовского

• дальше…

17:43 Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном

16:29 Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов

13:18 Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи

11:04 Nissan откажется от дизелей

10:13 Министерство торговли США разрешило ZTE возобновить закупки компонентов у американских компаний

11.06 Чистый убыток Xiaomi в первом квартале превысил 1 млрд долларов

11.06 К 2025 году каждый третий новый автомобиль Volvo получит систему самоуправления

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

11.06 Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM

11.06 Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков

11.06 В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире

08.06 Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90

08.06 Новый дешевый смартфон Lenovo K5 Note можно спутать с моделью 2016 года, но только по названию

08.06 SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м

08.06 Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности

• дальше…

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно