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Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место
18:58 12.06.2018 |
Depo.ua внимательно следил за международными соревнованиями Strong Europe Tank Challenge 2018, которые продолжались с 3 по 8 июня на американском военном полигоне возле немецкого города Графенвер.
Это были третьи ежегодные соревнования, которые в народе еще называют "танковый биатлон". Украина участвовала в них во второй раз. Напомним, что 7-12 мая 2017-го года среди команд Австрии, Германии, Польши, США, Франции и Украины наши танкисты (взвод капитана Романа Багаева 14-й отдельной механизированной бригады) на модифицированном Т-64БВ заняли 5-е, предпоследнее место, сумев обойти поляков.
В этом же году Украину также представлял экипаж из 14-й ОМБр., но уже на танке Т-84.
Кстати, команды Австрии, Польши и Германии в этом году заявили те же модификации танка Leopard, что и в 2017-м году: 2А4, 2А5 и 2А6 соответственно. Французы на Графенвер также привезли свой основной боевой танк AMX-56 Leclerc. Соорганизаторы же соревнований, американцы, участвовали уже на модернизированном танке Abrams M1A2 sep. Что касается новичков конкурса, британцев и шведов, то они были вооружены своими отечественными танками Challenger 2 и Stridsvagn 122 (Strv.122). Последний является лицензионной версией немецкого Leopard.
Программа танковых соревнований традиционно включала действия танкового подразделения в наступлении и обороне, определение расстояния и идентификацию цели, вызов огневой поддержки, вождение танков, эвакуацию поврежденного танка, проверку личной стрелковой и физической подготовки танкистов, тактическую медицину и эвакуацию раненого. За каждый этап начислялось разное количество баллов и разные команды проходили различные соревнования в разные дни, поэтому результат сохранял интригу до последнего соревновательного дня.
Увы, на этот раз украинским танкистам не удалось повторить прошлогодний результат и они заняли последнее, 8-е место. Трагедии из этого, конечно, делать не стоит, однако разобраться в причинах никогда не бывает лишним.
Итак, причин мы видим несколько.
Техническая неисправность танков
Даже Михаэль Шумахер не выигрывал гонки Формулы 1, когда у него ломался болид.
Как ни досадно это констатировать, но технические проблемы у наших Т-84 начались с первого же дня соревнований, когда нашим танкистам пришлось показывать себя в атаке. Отметим, что это один из важнейших этапов, потому что он оценивается в 500 баллов (380 за меткость и 120 за тактические действия). Для сравнения: "снайперская стрельба" оценивается в 400 баллов, а в других номинациях дают максимум 100 баллов.
При этом, по словам очевидцев, в таком компоненте, как тактика - украинские танкисты были на высоте, но с меткостью возникли технические проблемы, и в итоге удалось набрать лишь 208 баллов, что и потянуло команду вниз в итоговой таблице.
Недостаточная адаптированность экипажа в танке
Как уже отмечалось выше, Украину в этом году представлял экипаж из 14-й ОМБр. на танке Т-84. А "зрада" заключается в том, что штатными танками для 14-й бригады являются Т-64БВ, с которыми они в прошлом году сначала победили в конкурсе на лучший танковый взвод Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, затем заняли первое место уже на межвидовом конкурсе "Лучший танковый взвод Вооруженных сил Украины" (обойдя экипажи на "Булатах" и "Оплотах"), а затем заняли 4-е место на Strong Europe Tank Challenge 2018.
Однако, при подготовке к нынешним соревнованиям в Германии, в Министерстве обороны Украины решили внести свои коррективы, и специально к соревнованиям пересадить танкистов 14-й бригады в новый для них танк.
"Наши танки Т-64 хорошо себя зарекомендовали на прошлом соревновании, которое проходило в мае 2017-го года на территории Германии. Поэтому Министерство обороны приняло решение выйти на более высокий уровень, и в 2018 году отправить для участия в соревнованиях боевые машины Т-84" - в конце декабря 2017-го года сообщил начальник управления производством завода им. Малышева Александр Пащенко.
На самом деле, никакой "зрады" здесь нет, потому что будущее отечественного танкостроительства именно за модификациями Т-84, поэтому решение принести в жертву результат ради возможности потестить свои танки в экстремальных условиях и наглядно увидеть все их плюсы и минусы является вполне логичным. В конце концов: чем больше недостатков вылезет во время мирных соревнований, тем меньше наших танкистов мы потеряем в реальных боях.
Поэтому, с точки зрения результата здесь и сегодня - решение отправить необкатанный Т-84 можно считать ошибочным. Однако, если думать о перспективе, то оно вполне верное и оправданное.
Соревнования - это определенного рода лотерея
На любых краткосрочных соревнованиях всегда побеждает сильнейший. Сильнейший именно в этот момент времени, именно в этом месте и именно при этих условиях. Однако, не всегда более сильные априори, а в данном случае - на соревнованиях - не всегда на лучшем танке.
Например, американский Abrams M1A2 sep V2 считается лучшим танком в мире, однако они в этом году заняли предпоследнее место. А немцы на сверхсовременных Leopard 2A6 за три года дважды побеждали, однако однажды пропустили вперед австрийцев на "стареньких" Leopard 2A4.
Другой пример - поляки. Они три года подряд выступают на Strong Europe Tank Challenge на одном и том же танке Leopard 2А5, но ежегодно демонстрируют разные результаты: 3-е место из 7-ми команд в 2016-м, 6-е из 6-ти команд в 2017-м и 5-е из 8-ми в 2018 году.
Так что расстраиваться из-за нынешнего результата не стоит. Стоит спокойно проанализировать причины неудачи и устранить их. А результаты на соревнованиях рано или поздно будут, хоть и не в них счастье танкистов.
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