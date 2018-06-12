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НБУ упростит проведение операций по обмену валют с июля
17:52 12.06.2018 |
Национальный банк упростит проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют с 1 июля 2018 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українськi Новини.
С этой целью правление Национального банка внесло изменения в инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
Во-первых, регулятор упростит оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.
Если ранее банки должны были оформлять две бумажные версии квитанции об осуществлении такой операции - одну для клиента, другую - для хранения в банке, то с 1 июля они смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.
Соответственно банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме.
Кроме того, по соглашению клиента банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.
В свою очередь другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО).
В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом, который печатается РРО, и в соответствии - не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции.
При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. гривен.
Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.
После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространения безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получают возможность оформлять отчетную документацию о валютно-обменных операциях в виде электронного документа.
Отмечается, что указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №63 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" от 07 июня 2018 года и вступают в силу с 01 июля 2018 года.
Также регулятор подчеркивает, что для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлено шестимесячный переходный период.
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