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НБУ упростил международные денежные переводы
15:24 12.06.2018 |
Национальный банк Украины разрешил банкам и их клиентам применять современные коммуникационные технологии Paperless (электронный документооборот) во время переводов иностранной валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на изменения, утвержденные постановлением Правления регулятора, которые вступают в силу с 12 июня 2018 года.
Согласно сообщению, НБУ создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка.
НБУ отметил, что благодаря изменениям клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.
Кроме того, регулятор разрешил физическим лицам с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированного из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне.
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