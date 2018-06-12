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Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма
14:53 12.06.2018 |
Украина во вторник, 12 июня, подала в Международный Суд ООН в Гааге доказательства нарушения международного права Россией.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.
"12 июня, в праздничный для россиян день, Украина подает Меморандум по делу о применении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сообщила заместитель министра.
По словам Зеркаль, Меморандум является основным элементом письменной части судебного производства в суде ООН.
"В нем собрано факты, на которых базируется иск Украины, и изложены наши правовые аргументы. Стоит также подчеркнуть, что после завершения письменной части производства, ни один новый документ не может подан на рассмотрение Суда без согласия сторон. Затем - после представления Меморандума - дальнейшая дискуссия сторон будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме", - пояснила Зеркаль.
Украина настаивает, что Россия должна понести ответственность как государство за нарушение требований Конвенции по предотвращению финансирования терроризма через поставки оружия и координацию совершения преступных актов незаконными вооруженными формированиями на территории Украины с 2014 года.
Также Россия, в нарушение законов оккупации, которая сама по себе является направомирною, применяет свое законодательство с целью дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17 500 страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу. Зеркаль отмечает, что обычно меморандумы по делам, которые рассматривает Суд ООН, являются существенно меньшими по объему.
По словам Зеркаль, "русская игра в сокрытие правды, которая даже получила название "plausible deniability", возлагает на нас дополнительное бремя доказательства очевидного - действия России направлены на терроризирования и запугивания людей на Донбассе и в Крыму. Поэтому нам и пришлось очень тщательно подойти к уровню доказанности фактов, на которых базируется наш иск ".
После представления Меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции в Суда рассматривать это дело. Россия воспользуется этим правом и через три месяца Украина получит возражения.
Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет, после чего продлится письменная и устная стадия рассмотрения дела. "В общем, все займет еще несколько лет", - подытожила заместитель министра.
Напомним, в апреле 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения этого дела.
В июне 2017 года Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН, согласно которому у Украины есть год для представления документов о действиях российской стороны.
Суд назначил 12 июня 2018 и 12 июля 2019 как соответствующие сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерацией.
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