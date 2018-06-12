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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уход Жебривского. Кто будет готовить Донбасс к выборам-2019

08:50 12.06.2018 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Ровно три года назад главой Донецкой облгосадминистрации, уже имевшей на тот момент статус военно-гражданской, был назначен давний соратник Петра Порошенко Павел Жебривский. И именно в эту годовщину президентского указа он объявил о своей предстоящей отставке, подведя итоги своему губернаторству, не вдаваясь в подробности причин увольнения и лишь намекая, что поступает так не по принуждению, а сугубо добровольно.

Причины ухода Жебривского

"Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником. В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!" - написал в своем Facebook Жебривский. Так что, по всей видимости, его уход с поста руководителя Донецкой области не станет сопровождаться какими-либо скандалами и будет официально протрактован в русле известной ельцинской формулы "я устал, я ухожу".

Впрочем, неофициально источники "ДС" на Банковой утверждают, что это не столько сам Жебривский утомился в кресле главы Донецкой ОВГА, сколько им утомились, причем сразу по трем причинам. Во-первых, одной из задач губернатора с 2015 г. было наладить эффективную коммуникацию с различными влиятельными в регионе политическими и бизнес-группами, но за три года Жебривский сумел настроить против себя буквально все местные элиты. Во-вторых, "поддержка и понимание жителей Донбасса" - слишком громко отставником сказано. На самом деле у него не просто реальное отсутствие народной популярности, а и сумасшедший антирейтинг, что напрямую негативно влияло на электоральные позиции в области Порошенко в преддверии президентских выборов-2019.

Ну а в-третьих, на Жебривского и его команду в последнее время были постоянные наезды за якобы налаженные схемы по ввозу товаров в ОРДО через гуманитарно-логистические центры близ КПВВ. Чем, кстати, особо отличался руководитель военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин, уволенный губернатором буквально на прошлой неделе, но на его защиту стали выходить местные жители с пикетами непосредственно на КПВВ "Майорск". То есть данные события явились для Банковой пресловутой последней каплей, а отставка Жебривского явно снимает лишнее напряжение в и так неспокойном прифронтовом районе.

Кто станет новым донецким губернатором

Как бы то ни было, но официальная передача губернаторского портфеля Жебривским своему преемнику уже запланирована на ближайший четверг, когда в Краматорск, где ныне расположена Донецкая ОВГА, намечена рабочая поездка Порошенко. Президент лично представит нового донецкого губернатора местному чиновничеству, и на эту должность, по данным наших источников, рассматривается только один претендент - нынешний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

 

Между прочим, он уже высказался по этому поводу для отдельных СМИ, так сказать, не подтвердив, но и не опровергнув информацию: "Без комментариев, я когда-то давал интервью и говорил, что я в команде президента, если это нужно, возможно, я бы согласился".

В целом кандидатура Грымчака выглядит компромиссной - он якобы устраивает и Банковую в целом, и, в частности, донецкую облорганизацию БПП, которой руководит нардеп Артур Герасимов. Последнего также называли в качестве возможного сменщика Жебривского, однако лидер парламентской фракции БПП вряд ли захотел бы реально изменить свой нынешний высокий статус, позволяющий и без того кулуарно влиять на ситуацию в родном регионе. В пользу Грымчака также играет его нынешняя медийная узнаваемость, однозначная и принципиальная позиция по деоккупации ОРДЛО, а также его незапятнанное политическое реноме борца с режимом Януковича.

Еще один немаловажный плюс Грымчака в том, что он будет восприниматься на Донетчине не как "варяг", а как "свой". Ведь он долгое время возглавлял донецкую ячейку Соцпартии, одновременно являясь помощником-консультантом нардепа от СПУ Юрия Луценко. А в 2005-2006 гг. Грымчак даже занимал вице-губернаторскую должность в команде тогдашнего главы Донецкой ОГА Вадима Чупруна. И уехал из Донецка исключительно после того, как экс-президент Виктор Ющенко собственноручно отдал всю область в полное пользование "регионалам". Однако вместе с тем Грымчак - отнюдь не политический тяжеловес, поэтому в его команду, которой сейчас попросту не существует, будет много желающих продвинуть собственные креатуры.

Гарбуз пока остается

Если говорить о грядущих кадровых пертурбациях на прифронтовом Донбассе в целом, то, вопреки некоторым прогнозам, пока нет никаких подтверждений тому, что вслед за руководителем Донетчины в отставку уйдет и луганский губернатор Юрий Гарбуз. О его сохраняющихся позициях говорят информированные собеседники "ДС" на Банковой, хотя информационные атаки на главу Луганской ОВГА как были, так и, судя по всему, сохранятся впредь. Более того, сам Гарбуз ранее подозревал в "подсиживании" своего зама Юрия Клименко, о чем даже публично и весьма прозрачно намекал.

При этом вышеупомянутый чиновник, курирующий весь силовой блок Луганщины, является настоящим старожилом облгосадминистрации практически с того момента, когда она после оккупации Луганска Россией обосновалась в Северодонецке. Клименко уже пережил в кресле своего начальника и Геннадия Москаля, переправленного в 2015-м на Закарпатье, и Георгия Туку, ныне, как и Грымчак, работающего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Впрочем, Клименко - не единственный из луганских вице-губернаторов, кто горит желанием занять кресло Гарбуза. Еще одним таким желающим является Сергей Филь, которого активно лоббирует его патрон - нардеп из депгруппы "Воля народа" Сергей Шахов. Между прочим, этот мажоритарщик из Луганщины давно и плотно знаком с тем же главой фракции БПП в ВР Герасимовым и уже оббил по "вопросу Филя" все пороги Банковой, предлагая команде Порошенко свою "луганскую схему" триумфа на президентских выборах в 2019 г. Однако до сих пор эти активные усилия Шахова оказывались безрезультатными - доверие этому политику в АП не настолько серьезное, чтобы отдавать ему в фактическое управление весь прифронтовой регион.
 

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