Климкин рассказал о хороших новостях со встречи «Нормандской четверки»

Главы внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) предметно обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

Он напомнил, что встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине состоялась после длительной паузы, и эту встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", - заявил Климкин.

"Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии", - подчеркнул глава МИД.

"Это была дискуссия (по вопросам), которые никогда не обсуждались в "нормандском формате". Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях", - заявил Климкин.

"И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем сфокусировано заодно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить", - добавил он.

В этой связи он подчеркнул, что главы МИД "нормандского формата" договорились продолжать совместную работу.

"Но относительно достижения договоренности, мы договорились, что будем работать дальше, будем работать в разных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и затем мы будем смотреть, будет ли нужна еще одна министерская встреча", - подчеркнул Климкин.