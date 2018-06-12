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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Это первый в истории саммит США-КНДР

07:55 12.06.2018 |

Мир

В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР.

Саммит проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

Трамп сказал, что надеется на успех переговоров, и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.

После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын еще раз пожали друг другу руки. Официального заявления по итогам встречи не было.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.

Что обсуждают?

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.

Что потребует в обмен на это Пхеньян, неясно. Корейское информационное агентство ЦТАК перед встречей сообщило, что обсудить планируется "установление новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи", мир с Южной Кореей и ядерное разоружение.

Эксперты в прошлом говорили, что в ответ на собственное разоружение КНДР может потребовать аналогичных шагов со стороны Южной Кореи.

Вашингтон в прошлом говорил о постепенной отмене международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику. Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.

Многие опасаются, что Трамп не затронет вопрос о правах человека в Северной Корее и еще несколько тем, которые могут не понравиться властям КНДР, например, убийство младшего брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура, в котором США обвинили правящий режим КНДР, и возвращение КНДР похищенных в XX веке японских граждан.

В конце мая с Ким Чен Ыном впервые встретился глава МИД России Сергей Лавров. После встречи Лавров высказался за снятие с КНДР санкций, а Ким высоко оценил "то, что Путин противостоит гегемонии США".

"Возбужденная атмосфера"

Трамп и Ким прилетели в Сингапур в воскресенье вечером и по очереди встретились с премьер-министром страны.

Трамп остановился в отеле Shangri-La, а Ким - в отеле The St. Regis Singapore. Когда кортеж лидера КНДР подъехал к отелю, его охранники и сингапурские полицейские образовали живой коридор, по которому Ким прошел от автомобиля до здания, передает корреспондент Си-эн-эн.

"Прекрасно находиться в Сингапуре. Здесь возбужденная атмосфера!" - написал Трамп, приехав на саммит в воскресенье.

Оба отеля находятся на главном острове страны, поблизости от популярного среди туристов торгового района Дороги орхидей. Пребывание делегации КНДР в отеле оплачивает сингапурская сторона, писали местные СМИ.

Настроения в Корее

Лора Бикер, Би-би-си, Сингапур:

Уже несколько десятилетий КНДР считает США заклятым врагом. В Пхеньяне есть даже антиамериканские музеи.

Теперь правительство пытается убедить нацию в том, что переговоры с "воплощением всего земного зла и империей дьявола" это хорошая идея. Это, кстати, самые невинные эпитеты, которые используются в северокорейской пропаганде по отношению к США.

Давайте посмотрим на несколько ключевых фраз из английской версии "Нодон синмун" [партийной газеты КНДР]. Саммит подается как возможность "денуклеаризации Корейского полуострова и решения других, важных для обеих сторон вопросов, в соответствии с требованиями новой эпохи".

Здесь важны именно слова о "новой эпохе". Северная Корея десятилетиями наращивала свой ядерный арсенал, это стоило ей невероятных усилий. Ким Чен Ын должен дать народу понять, почему он готов к переговорам.

Его новогоднее обращение - то самое, с которого начался дипломатический процесс - было посвящено стратегии КНДР по развитию экономики, теперь, когда она достигла цели стать ядерной державой. Газетная формулировка - отзвук этого заявления.

Эти газетные страницы важны, потому что они означают возможную перемену риторики режима и наводят наблюдателей на мысль, что, возможно, на этот раз с Северной Кореей все получится иначе.

Путь к саммиту

Подготовка к первой в истории встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной. Еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.

Трамп с трибуны ООН угрожал Корее полным уничтожением, руководитель КНДР в своем обращении называл американского президента маразматиком, корейская пропаганда называла президента США психопатом, безумцем и неудачником, а его слова сравнивала с лаем бешеной собаки.

В середине мая саммит оказался на грани срыва, после того как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сравнил Северную Корею с Ливией.

По словам Болтона, Пхеньян мог бы последовать "ливийской модели" и добровольно отказаться от своей ядерной программы. Эти слова напугали северокорейское руководство, которое помнит, что несколько лет спустя ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, получавшими помощь от стран Запада.

Министерство иностранных дел Северной Кореи обнародовало возмущенное заявление, в котором подчеркивалось недовольство Пхеньяна Джоном Болтоном. Вскоре после этого президент Трамп дистанцировался от слов своего советника.

24 мая встречу отменил уже сам Трамп, обвинив Пхеньян во "враждебном" поведении. КНДР ответила, что готова продолжать искать пути сотрудничества, несмотря на отмену переговоров. Однако шесть дней спустя, первого июня, Трамп заявил, что встреча все же состоится.

На прошлой неделе адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер "на коленях умолял" не отменять саммит после того, как Трамп объявил, что встреча не состоится. КНДР не отреагировала на это заявление.

Как развивались события

* 10 Мая: Дональд Трамп объявляет, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

* 12 мая: Северная Корея заявляет о демонтаже полигона ядерных испытаний

* 16 мая: Пхеньян угрожает отменить сингапурский саммит, так как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии

* 18 мая: Трамп дезавуирует заявление Болтона и говорит, что США не настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия так же, как это сделала Ливия

* 22 мая: Трамп настаивает, что если определенные условия США не будут соблюдены, то "у нас не будет саммита"

* 24 мая: Трамп отменяет саммит, обвинив Северную Корею в том, что та ведет себя чрезвычайно агрессивно и "открыто враждебно"

* 1 июня: Трамп объявляет, что сингапурский саммит все-таки состоится, после того как он встретился с высокопоставленным представителем северокорейского руководства, генералом Ким Ен Чолом

После того как Трамп впервые объявил о переговорах, власти Северной Кореи демонтировали главный полигон для ядерных испытаний в Пунгери.

Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. Власти КНДР не допустили на место демонтажа международных экспертов по ядерному оружию.

Журналисты отмечали, что весь процесс напоминал хорошо срежиссированную постановку.
 

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