Рост цен производителей в Украине в мае ускорился до 0,8% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая текущего года рост цен производителей ускорился до 16,5% с 14,1% по итогам апреля, 15,9% - по итогам марта, при увеличении цен на 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Причина роста - удорожание каменного угля, цена которого за месяц увеличилась на 4,3%, кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,6%, нефти и газа – на 3,5%, энергии – на 3,3%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в мае повысились на 1,4%, а при поставках за пределы страны зафиксировано их снижение на 1,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,9% и 8,5%.
С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 6,8%, в том числе в пределах страны - на 8,3%, за ее пределы – на 0,6%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За пять месяцев этого года она составила 4,4%, при этом в мае зафиксирована нулевая инфляция, а в годовом измерении по итогам мая – 11,7%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в мае 2018 года¹, %
|май 2018 к апрелю 2018
|май 2018 к декабрю 2017
|май 2018 к маю 2017
|январь-май 2018 к январю-май 2017
|Промышленность всего
|100.8
|106.8
|116.5
|117.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|99.1
|97.5
|118.9
|117.1
|Добыча каменного угля
|104.3
|103.2
|125.9
|132.2
|Добыча сырой нефти и природного газа
|103.5
|103.0
|115.2
|110.3
|Добыча металлических руд
|93.0
|88.7
|116.1
|110.7
|Перерабатывающая промышленность
|100.3
|104.8
|113.6
|114.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.1
|102.8
|110.0
|110.8
|производство мяса и мясных продуктов
|98.2
|100.7
|118.4
|123.5
|производство молочных продуктов
|98.8
|101.1
|113.7
|113.7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.2
|104.4
|113.1
|114.2
|производство сахара
|102.2
|97.8
|79.8
|84.6
|производство напитков
|100.6
|107.6
|116.5
|116.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.4
|103.4
|111.4
|111.4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99.2
|104.4
|111.6
|112.7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103.6
|98.1
|126.1
|124.5
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.3
|103.4
|108.0
|110.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.8
|106.1
|111.8
|111.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.6
|106.9
|111.9
|112.2
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|99.4
|107.0
|117.7
|120.9
|Машиностроение
|100.4
|108.2
|116.0
|117.3
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.7
|104.4
|108.4
|109.1
|Производство электрооборудования
|99.9
|110.0
|125.9
|126.9
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.2
|106.2
|110.7
|112.3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.2
|110.3
|116.6
|118.0
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|103.1
|116.7
|123.4
|124.3
|Товары промежуточного потребления
|98.6
|103.6
|115.3
|117.3
|Инвестиционные товары
|100.7
|108.0
|114.9
|116.2
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.0
|102.4
|109.4
|110.2
|Потребительские товары длительного пользования
|99.9
|103.1
|109.8
|111.5
|Энергия
|103.3
|111.8
|122.5
|123.2
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат