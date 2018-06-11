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Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде
Президент Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде".
Он подписал закон на встрече со студентами Украинской академии лидерства, передают Українські Новини.
"В вашем присутствии подписываю закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказал Порошенко.
Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, подследственным Национальному антикоррупционному бюро в случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент - 881 тыс. гривен).
Судьей Антикоррупционного суда может стать гражданин Украины, который имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж не менее 7 лет в совокупности.
Не могут быть назначены судьями лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе Нациоанльном анртикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре) или занимали политические должности.
Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана от Службы судебной охраны, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.
Кандидатуры на должности судей сможет ветировать Общественный совет международных экспертов, который будет создаваться на 6 лет Высшей квалификационной комиссией судей на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
Члены совета будут получать вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда (на данный момент - 132,2 тыс. гривен), а также компенсацию проживания и проезда (для не проживающих в Украине).
Решение о соответствии кандидата необходимым требованием будет приниматься большинством от общего состава (22 члена: 16 - ВККС и 6 - Совет экспертов) при условии, что за такое решение проголосовало не менее половины членов совета (3 из 6).
Как сообщали Українські Новини, Порошенко ожидает от Верховной Рады принятия ряда законопроектов для обеспечения функционирования Антикоррупционного суда.
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