Донецкий губернатор Жебривский подал в отставку

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

"В субботу встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин", - написал он.

Жебривский напомнил, что ровно 3 года назад, 11 июня 2015 года, Порошенко назначил его на должность губернатора.

"За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го "воюю" на ниве его развития - чтобы жители контролируемой Украины части Донбасса жили достойно, кроме того, чтобы людям то ту сторону так называемой линии соприкосновения дать наглядный пример того, что Украина - это современно, классно и перспективно", - добавил.

Причин своего решения Жебривский не указал.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2015 года Порошенко уволил Александра Кихтенко с должности председателя Донецкой военно-гражданской администрации и назначил на эту должность Жебривского.