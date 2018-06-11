В три этапа. Когда Украина создаст собственный боевой самолет

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне вялотекущего обострения на линии противостояния на Донбассе продолжается постепенная модернизация вооруженных сил. Причем происходит это одновременно по нескольким направлениям - насколько позволяет бюджет воюющей страны.

И одним из таких направлений является усиление авиации. Этим стали заниматься еще с 2015 г., постепенно поднимая что называется "от забора" авиационную технику, в разное время выведенную в резерв, одновременно модернизируя имеющиеся на вооружение образцы.

По мере готовности такая техника передается в строевые части. Так, за последние несколько недель промышленность передала сразу два самолета. 299-я штурмовая авиабригада пополнилась Су-25М1К, переданным с запорожского "МиГремонт", а 7-я бригада тактической авиации - разведчиком Су-24МР с "Николаевского авиаремонтного завода "НАРП". Интересно, что обе машины кроме того, что прошли капитальный (или средний) ремонт, но также были частично модернизированы.

Так, Су-25 получил устройство для выброса ложных тепловых целей и противорадиолокационных пассивных помех "Адрос" КУВ 26-50. Что обеспечивает лучшую защиту от инфракрасных головок самонаведения управляемых ракет типа "Стингер", "Игла", "Игла - 1", Р - 60М, Р - 73, "Сайдуиндер" и другиx. Кроме того, проведены многочисленные изменения внутренней авионики.

Что конкретно подверглось модернизации на Су-24МР доподлинно неизвестно, так как до войны в Николаеве модернизация проводилась с привлечением российских специалистов и технологий. Зато известно, что со своим вариантом модернизации именно Су-24МР на рынок вышло и Государственное предприятие "Одесский авиационный завод". На уровне опытно-конструкторских работ ныне прорабатывается сразу несколько вариантов модернизации самолетов-разведчиков.

По словам конструкторов авиазавода, основное внимание в них уделяется не только увеличению качества объективного контроля бортовых систем путем установки новых радиоэлектронных систем, но и оперативному получению разведывательной информации, и самое главное - приведения средств навигации, связи и посадки в соответствии требованиям ИКАО и НАТО.

Таким образом, мы наблюдаем прохождение одного из этапов развития Воздушных Сил - восстановительный ремонт матчасти с частичной модернизацией путем установки нового бортового оборудования, в том числе новых систем для навигации украинского производства, систем связи и обмена данных с землёй. Сейчас активно модернизируется таким образом весь парк украинской авиации.

Параллельно идет и процесс подготовки второго этапа - глобальной модернизации парка дальних истребителей Су-27 и фронтовых истребителей МиГ-29. Планируется создать ударные варианты этих машин с возможность применения отечественных ракет класса "воздух-поверхность" и "воздух-корабль" (проект "Нептун", а также управляемых бомб.

При этом, по всей видимости, в строю останутся только разведывательные варианты Су-24. А функции штурмовиков поддержки переднего края Су-25 и средних бомбардировщиков Су-24 перейдут частично к "ударным" Су-25, частично к боевым беспилотникам тактического уровня, разработки которых очень серьезными темпами ныне ведутся в различных конструкторских бюро.

И наконец к 2025 г. планируется реализация и третьего этапа - переход Воздушных Сил на истребители четвёртого поколения. Если экономическое развитие страны будет идти в таком же темпе - то это могут быть самолеты типа F-16 из резервов вооруженных сил США или же стран-партнёров (то есть фактически мы пойдем по польскому и румынскому пути). Вместе с тем для замены учебно-боевых L-39 "Альбатрос" и штурмовиков Су-25 за это время планируется развернуть производство собственного легкого штурмовика по типу Як-130 (самостоятельно или в кооперации с иностранными партнерами).

И то, что такой вариант вполне реализуем свидетельствует, например, крупный контракт о поставках 55 вертолётов Airbus Helicopter: 21 H225 - по 15,6 млн евро каждый, 10 H145 - по 11,01 млн евро и 24 H125 - по 4,9 млн евро. Причем контракт этот имеет статус межправительственного, а это совсем другой уровень взаимоотношений.

Мало того - под контракт французские банки выдают довольно щедрый кредит - 475 млн евро на 6 лет под 1% в год. Мало того, производитель в рамках контракта обязуется создать в Украине Центр подготовки и технического обслуживания, где будет происходить не только текущий ремонт, но и готовить специалистов.

И пускай это пока только контракт на поставку гражданской техники для нужд МВД и МЧС (тот же Нежинский авиаотряд уже поспешил выложить заявку на приобретение двух машин), но это как видится это первая ласточка. Ведь впервые на наш рынок заходит западный производитель, причем достаточно массово и на очень хороших условиях.

И это все на фоне проблем с роторами, лопастями и запчастями российского производства для текущего и капитального ремонта Ми-8 и Ми-2. И хотя в плане развития авиапромышленной отрасли записано, что все проблемы должны быть решены к 2022 г., однако вертолеты нам нужны уже вчера и в больших колличествах. Особенно на фоне продолжающейся войсковой операции на Донбассе и неспокойной обстановке на границе с РФ.

Кстати, там же прописано и создание нового многоцелевого легкого вертолета взлетной массой 4-5 тонн в рамках НИОКР "Королек" МСБ-2, а также организация производства вертолета взлетной массой 7-8 тонн. И если по "Корольку" уже есть конкретные результаты - тот же прототип "Надія", то, как понимаю второй проект существует только на бумаге.

Таким образом, на сегодня продолжается реализация программы модернизации Воздушных Сил, которые идет строго по плану, хотя и требует очень больших капитальных вложений. И к 2025 г. мы вполне можем увидеть достаточно сбалансированные воздушные силы, которые станут важным элементом обороны НАТО на южных рубежах.