Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку». Что говорят об этом в США?

Владимир Козловский / Би-би-си

Призыв Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" был раскритикован его противниками среди политиков и СМИ. Большая часть сторонников президента США решила промолчать.

Трамп высказался за возвращение России в G7 в пятницу, 8 июня, выходя из Белого дома. Глава государства направлялся на саммит этой организации в канадском Квебеке.

Небольшая группа политиков-республиканцев, которые часто критикуют своего однопартийца-президента, встретила его призыв в штыки.

Либо плохо, либо ничего

"Путин нам не друг и не приятель нашему президенту, - отрезал сенатор Бен Сэсс. - Он бандит, который использует чисто советские агрессивные методы, ведя тайную войну против Америки. Наши лидеры должны действовать соответствующе".

Вскоре после этого на политика обрушился его вечный критик сенатор Джон Маккейн, заявивший, что после захвата Крыма Путин продолжает "атаковать демократические институты по всему миру".

"Президент непостижимым образом проявляет по отношению к нашим противникам почтительность и уважение, которые следует приберегать лишь для наших ближайших союзников!" - продолжал Маккейн.

"Нет, Россию не следует включать в G7!" - написал в "Твиттере" сенатор Джефф Флейк, который больше не собирается никуда баллотироваться и может высказываться без оглядки на поклонников Трампа.

Слова оппозиционных политиков-демократов звучали еще непримеримее.

"Президент Трамп изолировал США, ослабил американское влияние и оттолкнул наших ближайших союзников! - заявил конгрессмен Элиот Энгел, старший демократ в комитете по международным делам. - Поэтому не следует удивляться тому, что он сейчас тянется к лидеру, которым он, похоже, восхищается больше всего, - к Владимиру Путину!".

"Снова принять Росcию в G7 означает вознаградить Владимира Путина за действия, которые заклеймили США и наши союзники!" - заявил старший демократ в сенате Чак Шумер.

"Политически непостижимый"

Как пишет обозреватель либерального журнала Atlantic Кришнадев Каламур в статье под заголовком "Одержимость Трампа Россией распространилась на G7", призыв президента был примечателен по ряду причин.

Например, заявив, что "они выгнали Россию" (из "Большой восьмерки", которая стала после этого "семеркой". - Би-би-си), Трамп, похоже, пытается дистанцироваться от решения, которое было принято Соединенными Штатами вместе с другими странами G7.

Каламур также отмечает, что после захвата Крыма "поведение России не изменилось": она по-прежнему поддерживает сепаратистов на востоке Украины и сирийского президента Башара Асада, а также "популистские силы в Европе и других местах".

Консервативный канал Fox News по большей части обходит эту тему, тогда как по Си-эн-эн ее обсуждали бесконечно.

Дэвид Роуд из журнала New Yorker сказал в эфире Си-эн-эн, что находит заявление Трампа "политически непостижимым".

Расследования не выявили доказательств сговора членов команды Трампа с Москвой, заметил Роуд, а Трамп своим призывом вернуть Россию в эксклюзивный клуб индустриальных государств снова пробуждает старые подозрения и вселяет новую жизнь в конспирологические теории.

Конгрессмен-демократ Джон Ярмут тут же съехидничал в "Твиттере": "Что бы вы ни говорили о Трампе, он точно верен стране, которая его выбрала!". Ярмут имел в виду Россию.

Участники дискуссии предположили, что Трамп пытается навести мосты с Москвой с целью обеспечить себе тыл в преддверии своей судьбоносной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Бывший корреспондент Си-эн-эн в Москве Джил Доэрти отметила, что решающую роль в данном вопросе играет вовсе не Москва, а Пекин.

Роуд с ней согласился и добавил, что это обстоятельство делает призыв Трампа к расширению "семерки" еще более загадочным.

Доэрти высказала предположение, что Трамп смотрит на вещи ситуативно и не мыслит в категориях международного права, которое запрещает одним странам захватывать территорию других.

Согласно этой гипотезе, Трамп исходит из того, что Москва все равно не отдаст аннексированный Крым, и не видит нужды вечно зацикливаться на этой проблеме.

Чужой среди своих

Критики Трампа недоумевают, зачем он ввязался в эту свару после того, что его отношения с европейскими союзниками были испорчены введением американских тарифов на их сталь и алюминий.

Хозяин квебекского саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо и французский президент Эммануэль Макрон критиковали Трампа за эти тарифы, а он в ответ обрушился на них в "Твиттере".

Из-за спора о пошлинах президент США отказался подписывать коммюнике по итогам встречи G7 вечером 10 июня (по квебекскому времени).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вступивший в эту должность 1 июня, оказался едва ли не единственным, с кем Трамп поладил в Квебеке: в своем "Твиттере" президент США назвал его "парнем что надо".

Трамп продолжил стоять на своем и повторил свой призыв вернуть России в клуб ведущих мировых держав. Конте поддержал его позицию и заявил, что Рим "работает" над отменой антироссийских санкций.

Посвященная саммиту статья обозревателя либерального сайта Politico Майкла Краули вышла под заголовком "Трамп собачится с друзьями и одновременно заигрывает с врагами".

По словам автора, Трамп прибыл на саммит "изгоем", поскольку "американские союзники были раздражены его недавними шагами: от выхода из ядерной сделки с Ираном до введения пошлин на их экспортные товары".

В то же время он продолжает флиртовать с Путиным и Ким Чен Ыном, который является "худшим нарушителем прав человека в мире".

Как пишет Краули, один высокопоставленный сотрудник администрации США пошутил в пятницу, что Трамп рвется покинуть саммит "семерки", на котором его недолюбливают (и он об этом знает) и взять курс на встречу с "жутким диктатором Северной Кореи, от которого он ждет более радушного приема".

Конец "эры благодушия"

За Трампа заступается его помощник Питер Наварро в колонке для New York Times, которая вышла под заголовком "Эра американского благодушия в торговле подошла к концу".

Автор упоминает негодование союзников США по поводу трамповских тарифов и парирует, что Америка имеет ежегодный внешнеторговый дефицит более чем в полтриллиона долларов.

Например, торговлю с Германией она сводит с дефицитом примерно в 64 млрд долларов. Одна из причин - американские тарифы на машины из Германии и Евросоюза в целом составляют 2,5%, тогда как европейский тариф на американские машины в четыре раза выше - 10 %.

Даже немецкие заводы, расположенные в США, в основном занимаются сборкой автомобилей. Например, доля американских комплектующих во внедорожнике BMW десятой серии колеблется в пределах от 25% до 35%, а наиболее дорогостоящие узлы автомобиля вроде двигателя и трансмиссии импортируются из Германии и Австрии.

Хотя Германия торгует с Америкой с огромным профицитом, она упорно не выполняет требование НАТО о том, чтобы тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, пишет помощник президента США.

Американская торговля с Японией являет аналогичную картину, пишет Наварро. В 2017 году американский дефицит в ней достигал 70 млрд долларов. На каждую машину, которую Америка продает Японии, приходятся 100 японских машин, ввозимых в США.

Как замечают сторонники Трампа, он недаром заявил в Квебеке, что Америка не может бесконечно быть "копилкой всей планеты".