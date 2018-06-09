Банкиры говорят о возможном укреплении гривны, но до конца не уверены

Елена Лысенко / UBR.ua

Вчерашнее принятие закона об Антикоррупционном суде не сильно вдохновило валютчиков. Даже наоборот. Они решили взять паузу и выждать пока МВФ не даст четкую оценку выполнения Украиной требований под новый кредитный транш, и не сильно раскачивали валютный рынок. 8 июня курс доллара на межбанке почти не двигался, и безналичный рынок закрылся на уровне предыдущего дня - 26,13-26,15, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Основные торги прошли очень узко - в рамках 26,13-26,1450. Вялая торговля, без активностей», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Хотя по статистике рынок чуть подрос: объем долларовых торгов поднялся со вчерашних $264,24 млн. до $291,70 млн.

«Факторы курсового влияния сегодня указывают на низкую активность покупки доллара иностранными компаниями (в предыдущие дни они приобрели достаточное количество валюты), а также на умеренный уровень предложения валюты на фоне отсутствия внешних факторов влияния на курс», - объяснил ситуацию Олег Куринной.

Главными продавцами доллара сегодня назвали Приватбанк и ПУМБ, а покупателями - Креди Агриколь Банк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и OTP Bank.

На следующую неделю финансисты дают аккуратные прогнозы. Юрий Гриненко, например, ждет старта межбанка в понедельник в рамках 26,12-26,15, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в начале недели на 26,05-26,15. В более долгосрочной перспективе банкиры не исключают укрепление гривны к 26,05-26,08.

Хотя делают при этом одну оговорку - если украинцы снова начнут активно продавать наличный доллар в обменники. Последние два дня банки этого не фиксируют. Более того, говорят, что люди стали активнее покупать доллар. Финансисты считают, что это психологическая реакция населения на до конца непонятную позицию с МВФ.