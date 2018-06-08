От 6 месяцев до 6 лет. Почему запуск Антикоррупционного суда может затянуться на годы

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Конкурс в Высший антикоррупционный суд, согласно принятому закону, может продлиться аж до 2024 г.

Сейчас закон о "Высшем антикоррупционном суде", принятый Верховной Радой 7 июня голосами 315 депутатов, готовится на подпись спикеру парламента и через пару недель закон вступит в силу.

Далее начнется процесс создания самого суда. В законе записано, что Высший антикоррупционный суд должен быть сформирован в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона. Таким образом, если закон начнет действовать с конца июня 2018 г., то формирование суда должно будет завершиться до конца июня 2019 г.

Однако первые лица государства называют гораздо более сжатые сроки. Президент, выступая в Верховной Раде после принятия закона, заявил о необходимости завершить процедуру создания антикоррупционного суда уже в 2018 г. "Это не обещание. Это наше с вами общее дело", - подчеркнул Порошенко, обращаясь к народным депутатам. Он также призвал Кабмин и Минфин принять необходимые решения, чтобы открыть финансирование создания антикоррупционного суда.

В свою очередь, глава правительства гарантировал, что со стороны Кабмина не будет промедлений. "Все, что зависит от правительства - по финансированию, оргвопросам, - будем делать очень быстро. Я заинтересован в том, чтобы суд заработал как можно быстрее", - заявил Владимир Гройсман.

А спикер парламента в свою очередь сообщил, что он и президент уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в Общественный совет международных экспертов, чтобы они сделали это как можно скорее. Парубий спрогнозировал, что Антикоррупционный суд можно создать до конца 2018 г. и уже в первой половине 2019 г. он будет рассматривать первые дела. "И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - не без пафоса пообещал председатель Верховной Рады.

Как видим, руководство страны намерено сжать сроки создания ВАС вдвое - с 12 до шести месяцев. Но это не такая уж простая задача. И не случайно Порошенко заявил депутатам, что это "наше с вами общее дело". Для запуска процедуры создания Антикоррупционного суда необходимо принять еще два закона.

Прежде всего, в дополнение к закону о ВАС необходим закон о создании ВАС. Согласно ст. 125 Конституции, "суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия" (такую же норму содержит закон "О судоустройстве и статусе судей"). И последний пункт принятого закона о ВАС гласит: "Предложить президенту Украины внести в установленном порядке проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Кроме того, необходимо принять закон о внесении изменений в закон о "О судоустройстве и статусе судей", чтобы разъяснить порядок отбора и назначения антикоррупционных судей и привести его в соответствие с принятым законом о ВАС. Тут может возникнуть вопрос, почему эти изменения не были прописаны в самом законе о ВАС. Но дело в том, что в законе "О судоустройстве и статусе судей" прямо записано (в ст. 4), что изменения в этот закон могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в этот закон.

Таким образом, Верховной Раде для запуска процедуры создания ВАС предстоит принять два закона, проекты которых еще даже не поступили в парламент. Последнее пленарное заседание нынешней сессии запланировано на 13 июля, после чего депутаты разъедутся на каникулы. А новая сессия откроется лишь 4 сентября.

Не менее важная проблема - проведение конкурса на должности судей Апелляционной палаты ВАС и на должности других судей ВАС. Объявить конкурс должна Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Она же должна создать Общественный совет международных экспертов. Принятый закон о ВАС, как и закон "О судоустройстве и статусе судей", не устанавливает для ВККСУ никаких сроков, когда она должна принять эти решения, но только задает временные рамки всей процедуры вплоть до назначения судей ВАС - 12 месяцев со дня вступления в силу закона о ВАС.

Президент, парламент и правительство формально не могут принудить ВККСУ поторопиться. Поэтому названная комиссия имеет очень широкий временной лаг. Одно дело, если она запустит оба процесса - прием заявок претендентов на должности антикоррупционных судей и прием предложений от международных организаций о кандидатах в состав Общественного совета международных экспертов - одновременно, сразу же после вступления в силу закона о ВАС, принятого 7 июня. Тогда действительно можно к декабрю завершить конкурс и подать список победителей президенту, чтобы он еще до новогодних праздников назначил их судьями ВАС.

И совсем другое дело, если все эти этапы будут проходиться не параллельно, а последовательно: сначала парламент примет недостающие законы, затем ВККСУ приступит к формированию Общественного совета международных экспертов, и лишь после создания этого совета начнется прием заявок претендентов на должности антикоррупционных судей. В таком случае даже и 12 месяцев может не хватить.

Помимо ВККСУ, еще одним элементом неопределенности (и возможным камнем преткновения) в процедуре создания ВАС являются международные организации и их эксперты. Согласно принятому закону о ВАС, Общественный совет международных экспертов состоит из членов, назначаемых ВККСУ "исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины". Каждая из этих международных организаций должна предложить ВККСУ не менее двух международных экспертов, после чего ВККСУ из этого набора кандидатов должна выбрать членов Общественного совета.

Даже если международные организации быстро откликнутся на призыв Порошенко и Парубия поспешить с подачей своих кандидатур, а ВККСУ быстро назначит из их числа Общественный совет, сам этот орган вовсе не обязан работать быстро. В самом деле, международным экспертам предстоит установить соответствие претендентов на должности антикоррупционных судей критериям профессиональной этики, добропорядочности, наличия безупречной деловой репутации (насчет законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам, соблюдения норм этического поведения, в т.ч. в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни кандидата его статусу), знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности ВАС. Интересно, сколько времени понадобится международным экспертам, чтобы разобраться хотя бы с одним претендентом.

Вероятней всего, конкурс придется растянуть на несколько волн. В ходе первой волны будет отобрано минимальное число судей, достаточное для запуска работы ВАС. Согласно принятому закону, этот минимум составляют 35 судей, из которых не менее 10 должны пройти на должности судей Апелляционной палаты ВАС. Именно этим судьям придется рассматривать дела, которые к тому времени накопит НАБУ. А затем, после запуска ВАС, будут проводиться новые волны конкурса на должности антикоррупционных судей. Кстати, члены Общественного совета назначаются сроком на два года, а сам этот орган, согласно принятому закону, создается сроком на шесть лет. Так что конкурс в ВАС, начавшись в 2018 г., может продлиться аж до 2024 г.

Предельное число судей ВАС законами не установлено. Закон "О судоустройстве и статусе судей" в ст. 19 говорит, что количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей. Поэтому, чем большим количеством дел завалит НАБУ антикоррупционный суд и чем менее качественно эти дела будут подготовлены детективами НАБУ и прокурорами САП для рассмотрения в суде, тем большее число антикоррупционных судей понадобится, чтобы справиться с этой нагрузкой.