Потребительские цены в Украине в мае не изменились, в годовом измерении инфляция замедлилась до 11,7% – Госстат

По данным ведомства, в годовом измерении (май-2018 к маю-2017) рост потребительских цен замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.
Базовая инфляция в мае-2018 упала до 0,2% с 0,6% в апреле и 1,4% в марте, в годовом измерении она составила 9,3%.
Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,5%.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2018г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Наиболее (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, а в январе этого года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.
Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.
Индекс цен потребителей в мае 2018г, %
|май 2018 к апрелю 2018
|май 2018 к декабрю 2017
|май 2018 г. к маю 2017
|январь-май 2018 к январю-маю2017
|Индекс потребительских цен
|0,0
|4,4
|11,7
|13,2
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0,7
|4,6
|13,7
|16,6
|Продукты питания
|-0,8
|4,7
|14,1
|17,2
|Хлеб та хлебопродукты
|0,2
|3,4
|8,4
|9,2
|Хлеб
|0,6
|6,5
|17,8
|18,4
|Макаронные изделия
|0,7
|4,7
|9,9
|9,8
|Мясо и мясопродукты
|-0,2
|4,0
|22,3
|26,1
|Рыба та рыбопродукты
|0,8
|7,0
|4,2
|2,8
|Молоко
|-2,5
|-2,2
|16,6
|18,1
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|-0,7
|2,6
|13,7
|15,4
|Яйца
|-9,5
|-11,2
|101,7
|61,4
|Масло сливочное
|-0,1
|2,7
|16,3
|16,8
|Масло подсолнечное
|-0,5
|0,9
|2,4
|3,4
|Фрукты
|-1,1
|15,7
|15,7
|33,4
|Овощи
|-2,9
|20,9
|2,4
|17,5
|Сахар
|-2,2
|-5,6
|-19,9
|-15,1
|Безалкогольные напитки
|0,5
|2,5
|5,5
|5,7
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,8
|7,3
|19,4
|20,2
|Одежда и обувь
|-0,4
|4,1
|2,4
|1,5
|Одежда
|-0,6
|4,0
|1,9
|1,3
|Обувь
|-0,1
|4,5
|3,2
|1,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,1
|1,4
|4,9
|7,6
|Содержание и ремонт жилья
|0,6
|5,1
|10,5
|9,8
|Водоснабжение
|2,2
|6,9
|14,9
|20,5
|Канализация
|1,8
|6,0
|12,2
|15,6
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,2
|11,8
|37,2
|46,0
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|9,6
|Природный газ
|0,0
|0,0
|0,3
|1,0
|Горячая вода, отопление
|-0,3
|0,0
|3,2
|3,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,6
|4,1
|6,1
|5,1
|Здравоохранение
|0,6
|4,6
|9,2
|8,9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,6
|4,1
|8,3
|7,8
|Амбулаторные услуги
|0,6
|6,8
|14,0
|14,4
|Транспорт
|0,6
|4,7
|13,7
|15,1
|Топливо и масла
|0,8
|4,1
|16,5
|19,1
|Транспортные услуги
|0,7
|9,4
|18,8
|19,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,5
|6,4
|8,6
|7,3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,7
|9,7
|20,0
|20,7
|Связь
|0,4
|5,9
|8,7
|10,1
|Отдых и культура
|-0,6
|2,4
|4,3
|4,7
|Образование
|0,0
|2,0
|15,2
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|0,2
|4,7
|16,4
|16,8
|Разные товары и услуги
|-0,2
|0,6
|9,2
|8,7
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат