Потребительские цены в Украине в мае не изменились, в годовом измерении инфляция замедлилась до 11,7% – Госстат

Потребительские цены в Украине в мае 2018 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как инфляция в апреле составила 0,8%, 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По данным ведомства, в годовом измерении (май-2018 к маю-2017) рост потребительских цен замедлился до 11,7% с 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.

Базовая инфляция в мае-2018 упала до 0,2% с 0,6% в апреле и 1,4% в марте, в годовом измерении она составила 9,3%.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,5%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2018г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Наиболее (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневая крупа. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 1,0%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию - на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, а в январе этого года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.



Индекс цен потребителей в мае 2018г, %

май 2018 к апрелю 2018 май 2018 к декабрю 2017 май 2018 г. к маю 2017 январь-май 2018 к январю-маю2017 Индекс потребительских цен 0,0 4,4 11,7 13,2 Продукты питания и безалкогольные напитки -0,7 4,6 13,7 16,6 Продукты питания -0,8 4,7 14,1 17,2 Хлеб та хлебопродукты 0,2 3,4 8,4 9,2 Хлеб 0,6 6,5 17,8 18,4 Макаронные изделия 0,7 4,7 9,9 9,8 Мясо и мясопродукты -0,2 4,0 22,3 26,1 Рыба та рыбопродукты 0,8 7,0 4,2 2,8 Молоко -2,5 -2,2 16,6 18,1 Сыр и мягкий сыр (творог) -0,7 2,6 13,7 15,4 Яйца -9,5 -11,2 101,7 61,4 Масло сливочное -0,1 2,7 16,3 16,8 Масло подсолнечное -0,5 0,9 2,4 3,4 Фрукты -1,1 15,7 15,7 33,4 Овощи -2,9 20,9 2,4 17,5 Сахар -2,2 -5,6 -19,9 -15,1 Безалкогольные напитки 0,5 2,5 5,5 5,7 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,8 7,3 19,4 20,2 Одежда и обувь -0,4 4,1 2,4 1,5 Одежда -0,6 4,0 1,9 1,3 Обувь -0,1 4,5 3,2 1,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,1 1,4 4,9 7,6 Содержание и ремонт жилья 0,6 5,1 10,5 9,8 Водоснабжение 2,2 6,9 14,9 20,5 Канализация 1,8 6,0 12,2 15,6 Содержание домов и придомовых территорий 1,2 11,8 37,2 46,0 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 9,6 Природный газ 0,0 0,0 0,3 1,0 Горячая вода, отопление -0,3 0,0 3,2 3,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,6 4,1 6,1 5,1 Здравоохранение 0,6 4,6 9,2 8,9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,6 4,1 8,3 7,8 Амбулаторные услуги 0,6 6,8 14,0 14,4 Транспорт 0,6 4,7 13,7 15,1 Топливо и масла 0,8 4,1 16,5 19,1 Транспортные услуги 0,7 9,4 18,8 19,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,5 6,4 8,6 7,3 Пассажирский автодорожный транспорт 0,7 9,7 20,0 20,7 Связь 0,4 5,9 8,7 10,1 Отдых и культура -0,6 2,4 4,3 4,7 Образование 0,0 2,0 15,2 15,3 Рестораны та гостиницы 0,2 4,7 16,4 16,8 Разные товары и услуги -0,2 0,6 9,2 8,7

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат