Трамп призвал вернуть Россию в G8. Италия согласна

Президент США Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

"Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью. Знаете, нравится вам это или нет, и это может политически некорректным, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", - заявил Трамп.

Россия не принимает участие в саммитах лидеров США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании с 2014 года в связи с аннексией Крыма.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в "Твиттере", что согласен с Трампом. По его мнению, приглашение России будет полезно всем участникам саммита. Ранее Конте высказывался в пользу снятия с России международных санкций ради налаживания диалога с Москвой и развития гражданского общества в РФ.

Два дня назад, выступая в Риме перед сенаторами, итальянский премьер заявил, что одним из приоритетов внешней политики его только что утвержденного коалиционного правительства будет налаживание более тесных связей с Россией и в том числе - снятие санкций ЕС, наносящих вред российскому "гражданскому обществу".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству РИА Новости, что Кремль сейчас делает акцент не на "Большой восьмерке", а на других форматах.

Форум ведущих экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Участники G7 заявили, что не намерены заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма.

"Предложение о возвращении России в самый эксклюзивный клуб мира без каких-либо уступок со стороны Кремля отражает необычно дружественную позицию по отношению к России, которую Трамп занял после того, как стал президентом. Эта его политика идет вразрез с позицией демократов и республиканцев в Вашингтоне и европейских лидеров", - замечает газета New York Times.

На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны.